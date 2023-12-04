https://ria.ru/20231204/prorekhi-1913757098.html

Путин попросил сообщать о возможных прорехах в поддержке семей бойцов СВО

Путин попросил сообщать о возможных прорехах в поддержке семей бойцов СВО - РИА Новости, 04.12.2023

Путин попросил сообщать о возможных прорехах в поддержке семей бойцов СВО

Система поддержки семей участников специальной военной операции выстроена, но если в ней есть какие-то недочеты, власти готовы их рассмотреть, заявил президент... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T21:41

2023-12-04T21:41

2023-12-04T21:41

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Система поддержки семей участников специальной военной операции выстроена, но если в ней есть какие-то недочеты, власти готовы их рассмотреть, заявил президент России Владимир Путин. "По поводу мер поддержки членов семей. На самом деле правительство, администрация президента много над этим работали, и система мер, как мне кажется, выстроена. Но тем не менее, поскольку это масштабная работа, и здесь могут быть какие-то прорехи, какие-то недочеты, поэтому все, что вы находите, пожалуйста, в оперативном режиме нам передайте", – сказал он в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Путин подчеркнул, что должна быть выработана "полная, полноценная система таких мер поддержки".

https://ria.ru/20231204/zheny-1913755037.html

россия

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россия, владимир путин