https://ria.ru/20231204/prizyv-1913629719.html
В Госдуме не видят необходимости в увеличении срока службы по призыву
В Госдуме не видят необходимости в увеличении срока службы по призыву - РИА Новости, 04.12.2023
В Госдуме не видят необходимости в увеличении срока службы по призыву
Заявления о необходимости увеличения срока службы по призыву до двух лет не соответствуют позиции комитета Госдумы по обороне, никакой необходимости в... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:47
2023-12-04T13:47
2023-12-04T15:17
госдума рф
андрей картаполов
безопасность
вооруженные силы рф
андрей гурулев
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Заявления о необходимости увеличения срока службы по призыву до двух лет не соответствуют позиции комитета Госдумы по обороне, никакой необходимости в увеличении нет, заявил журналистам глава комитета Андрей Картаполов.Ранее члены комитета ГД по обороне Виктор Соболев и Андрей Гурулев заявили, что необходимо рассмотреть увеличение срока службы по призыву."Данные умозаключения и высказывания являются абсолютно личным и частным мнением депутатов. Что касается позиции комитета по обороне Государственной Думы, то эти заявления никак с ней не коррелируются, мы остаемся убежденными сторонниками того, что на сегодняшний день никакой необходимости в увеличении срока службы по призыву нет", - сказал Картаполов.Он не согласился с утверждением коллег, что двухлетний срок службы по призыву увеличит количество мобилизационного ресурса. "Это на самом деле уменьшит количество мобилизационного ресурса. Потому что у нас количество штатных должностей в Вооруженных силах, на которых предусмотрена служба по призыву, не меняется, а остается прежним. Поэтому если сейчас на этих должностях служат 100 с лишним тысяч человек, то они за год получат эти специальности и уволятся из рядов Вооруженных сил в запас, за второй год еще 100 тысяч получат эти же специальности. А если военнослужащий будет служить 2 года, то мы получим ровно в два раза меньше мобилизационного ресурса", - пояснил Картаполов. Он добавил, что в таком случае военнослужащий не получит дополнительных знаний и навыков, а также не будет находиться в системе производственных отношений, хотя способен трудиться и приносить пользу. Картаполов также сообщил, что сегодняшняя воинская специальность позволяет приходить в Вооруженные силы, имея начальные знания, которые получены в рамках школьной программы и общественных объединений.
https://ria.ru/20231204/prizyv-1913528926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, андрей картаполов, безопасность, вооруженные силы рф, андрей гурулев
Госдума РФ, Андрей Картаполов, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Андрей Гурулев
В Госдуме не видят необходимости в увеличении срока службы по призыву
Депутат Картаполов не видит необходимости в увеличении срока службы по призыву
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Заявления о необходимости увеличения срока службы по призыву до двух лет не соответствуют позиции комитета Госдумы по обороне, никакой необходимости в увеличении нет, заявил журналистам глава комитета Андрей Картаполов.
Ранее члены комитета ГД по обороне Виктор Соболев и Андрей Гурулев
заявили, что необходимо рассмотреть увеличение срока службы по призыву.
"Данные умозаключения и высказывания являются абсолютно личным и частным мнением депутатов. Что касается позиции комитета по обороне Государственной Думы, то эти заявления никак с ней не коррелируются, мы остаемся убежденными сторонниками того, что на сегодняшний день никакой необходимости в увеличении срока службы по призыву нет", - сказал Картаполов.
Он не согласился с утверждением коллег, что двухлетний срок службы по призыву увеличит количество мобилизационного ресурса. "Это на самом деле уменьшит количество мобилизационного ресурса. Потому что у нас количество штатных должностей в Вооруженных силах, на которых предусмотрена служба по призыву, не меняется, а остается прежним. Поэтому если сейчас на этих должностях служат 100 с лишним тысяч человек, то они за год получат эти специальности и уволятся из рядов Вооруженных сил в запас, за второй год еще 100 тысяч получат эти же специальности. А если военнослужащий будет служить 2 года, то мы получим ровно в два раза меньше мобилизационного ресурса", - пояснил Картаполов. Он добавил, что в таком случае военнослужащий не получит дополнительных знаний и навыков, а также не будет находиться в системе производственных отношений, хотя способен трудиться и приносить пользу. Картаполов также сообщил, что сегодняшняя воинская специальность позволяет приходить в Вооруженные силы, имея начальные знания, которые получены в рамках школьной программы и общественных объединений.
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