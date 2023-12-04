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В Госдуме не видят необходимости в увеличении срока службы по призыву - РИА Новости, 04.12.2023
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13:47 04.12.2023 (обновлено: 15:17 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/prizyv-1913629719.html
В Госдуме не видят необходимости в увеличении срока службы по призыву
В Госдуме не видят необходимости в увеличении срока службы по призыву - РИА Новости, 04.12.2023
В Госдуме не видят необходимости в увеличении срока службы по призыву
Заявления о необходимости увеличения срока службы по призыву до двух лет не соответствуют позиции комитета Госдумы по обороне, никакой необходимости в... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:47
2023-12-04T15:17
госдума рф
андрей картаполов
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Заявления о необходимости увеличения срока службы по призыву до двух лет не соответствуют позиции комитета Госдумы по обороне, никакой необходимости в увеличении нет, заявил журналистам глава комитета Андрей Картаполов.Ранее члены комитета ГД по обороне Виктор Соболев и Андрей Гурулев заявили, что необходимо рассмотреть увеличение срока службы по призыву."Данные умозаключения и высказывания являются абсолютно личным и частным мнением депутатов. Что касается позиции комитета по обороне Государственной Думы, то эти заявления никак с ней не коррелируются, мы остаемся убежденными сторонниками того, что на сегодняшний день никакой необходимости в увеличении срока службы по призыву нет", - сказал Картаполов.Он не согласился с утверждением коллег, что двухлетний срок службы по призыву увеличит количество мобилизационного ресурса. "Это на самом деле уменьшит количество мобилизационного ресурса. Потому что у нас количество штатных должностей в Вооруженных силах, на которых предусмотрена служба по призыву, не меняется, а остается прежним. Поэтому если сейчас на этих должностях служат 100 с лишним тысяч человек, то они за год получат эти специальности и уволятся из рядов Вооруженных сил в запас, за второй год еще 100 тысяч получат эти же специальности. А если военнослужащий будет служить 2 года, то мы получим ровно в два раза меньше мобилизационного ресурса", - пояснил Картаполов. Он добавил, что в таком случае военнослужащий не получит дополнительных знаний и навыков, а также не будет находиться в системе производственных отношений, хотя способен трудиться и приносить пользу. Картаполов также сообщил, что сегодняшняя воинская специальность позволяет приходить в Вооруженные силы, имея начальные знания, которые получены в рамках школьной программы и общественных объединений.
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госдума рф, андрей картаполов, безопасность, вооруженные силы рф, андрей гурулев
Госдума РФ, Андрей Картаполов, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Андрей Гурулев
В Госдуме не видят необходимости в увеличении срока службы по призыву

Депутат Картаполов не видит необходимости в увеличении срока службы по призыву

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПризывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Заявления о необходимости увеличения срока службы по призыву до двух лет не соответствуют позиции комитета Госдумы по обороне, никакой необходимости в увеличении нет, заявил журналистам глава комитета Андрей Картаполов.
Ранее члены комитета ГД по обороне Виктор Соболев и Андрей Гурулев заявили, что необходимо рассмотреть увеличение срока службы по призыву.
"Данные умозаключения и высказывания являются абсолютно личным и частным мнением депутатов. Что касается позиции комитета по обороне Государственной Думы, то эти заявления никак с ней не коррелируются, мы остаемся убежденными сторонниками того, что на сегодняшний день никакой необходимости в увеличении срока службы по призыву нет", - сказал Картаполов.
Он не согласился с утверждением коллег, что двухлетний срок службы по призыву увеличит количество мобилизационного ресурса. "Это на самом деле уменьшит количество мобилизационного ресурса. Потому что у нас количество штатных должностей в Вооруженных силах, на которых предусмотрена служба по призыву, не меняется, а остается прежним. Поэтому если сейчас на этих должностях служат 100 с лишним тысяч человек, то они за год получат эти специальности и уволятся из рядов Вооруженных сил в запас, за второй год еще 100 тысяч получат эти же специальности. А если военнослужащий будет служить 2 года, то мы получим ровно в два раза меньше мобилизационного ресурса", - пояснил Картаполов. Он добавил, что в таком случае военнослужащий не получит дополнительных знаний и навыков, а также не будет находиться в системе производственных отношений, хотя способен трудиться и приносить пользу. Картаполов также сообщил, что сегодняшняя воинская специальность позволяет приходить в Вооруженные силы, имея начальные знания, которые получены в рамках школьной программы и общественных объединений.
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Госдума РФАндрей КартаполовБезопасностьВооруженные силы РФАндрей Гурулев
 
 
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