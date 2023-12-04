https://ria.ru/20231204/prizyv-1913629719.html

В Госдуме не видят необходимости в увеличении срока службы по призыву

В Госдуме не видят необходимости в увеличении срока службы по призыву - РИА Новости, 04.12.2023

В Госдуме не видят необходимости в увеличении срока службы по призыву

Заявления о необходимости увеличения срока службы по призыву до двух лет не соответствуют позиции комитета Госдумы по обороне, никакой необходимости в... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:47

2023-12-04T13:47

2023-12-04T15:17

госдума рф

андрей картаполов

безопасность

вооруженные силы рф

андрей гурулев

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Заявления о необходимости увеличения срока службы по призыву до двух лет не соответствуют позиции комитета Госдумы по обороне, никакой необходимости в увеличении нет, заявил журналистам глава комитета Андрей Картаполов.Ранее члены комитета ГД по обороне Виктор Соболев и Андрей Гурулев заявили, что необходимо рассмотреть увеличение срока службы по призыву."Данные умозаключения и высказывания являются абсолютно личным и частным мнением депутатов. Что касается позиции комитета по обороне Государственной Думы, то эти заявления никак с ней не коррелируются, мы остаемся убежденными сторонниками того, что на сегодняшний день никакой необходимости в увеличении срока службы по призыву нет", - сказал Картаполов.Он не согласился с утверждением коллег, что двухлетний срок службы по призыву увеличит количество мобилизационного ресурса. "Это на самом деле уменьшит количество мобилизационного ресурса. Потому что у нас количество штатных должностей в Вооруженных силах, на которых предусмотрена служба по призыву, не меняется, а остается прежним. Поэтому если сейчас на этих должностях служат 100 с лишним тысяч человек, то они за год получат эти специальности и уволятся из рядов Вооруженных сил в запас, за второй год еще 100 тысяч получат эти же специальности. А если военнослужащий будет служить 2 года, то мы получим ровно в два раза меньше мобилизационного ресурса", - пояснил Картаполов. Он добавил, что в таком случае военнослужащий не получит дополнительных знаний и навыков, а также не будет находиться в системе производственных отношений, хотя способен трудиться и приносить пользу. Картаполов также сообщил, что сегодняшняя воинская специальность позволяет приходить в Вооруженные силы, имея начальные знания, которые получены в рамках школьной программы и общественных объединений.

https://ria.ru/20231204/prizyv-1913528926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, андрей картаполов, безопасность, вооруженные силы рф, андрей гурулев