https://ria.ru/20231204/prizyv-1913528926.html

Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников

Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников - РИА Новости, 04.12.2023

Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников

Минобороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников в том числе с учетом опыта СВО, следует из опубликованного в воскресенье на... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T05:54

2023-12-04T05:54

2023-12-04T06:12

безопасность

россия

сергей шойгу

призыв

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Минобороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников в том числе с учетом опыта СВО, следует из опубликованного в воскресенье на портале правовой информации анонса проекта предложения Минобороны России о внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе."Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции", - говорится на портале в основании к подготовке проекта.Не отправят в зону боевых действийРанее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призывники, которые пойдут служить по итогам осенней призывной кампании 2023 года, в том числе из новых российских регионов, не будут направлены в зону боевых действий."Во всех регионах сформировано более двух тысяч семисот призывных комиссий. В соответствии с указом президента, призыву на военную службу подлежат 130 тысяч человек", - уточнил Шойгу.Как сообщал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский, треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска. При этом также продолжится практика формирования научных рот.Электронный учетВ этом году Минобороны при постановке на воинский учет получало данные в электронном виде, дублируя их на бумаге. Всего на воинский учет в этом году встали более 700 тысяч юношей.На основе полученных сведений была сформирована единая электронная база данных, размещенная в закрытом сегменте Минобороны РФ. Эти сведения будут максимально использованы в учетно-призывной работе, в том числе с целью недопущения случаев необоснованного призыва граждан на военную службу.

https://ria.ru/20231201/podgotovka-1913144558.html

https://ria.ru/20231003/mobilizatsiya-1900132193.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

безопасность, россия, сергей шойгу, призыв