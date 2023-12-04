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Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников - РИА Новости, 04.12.2023
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05:54 04.12.2023 (обновлено: 06:12 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/prizyv-1913528926.html
Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников
Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников - РИА Новости, 04.12.2023
Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников
Минобороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников в том числе с учетом опыта СВО, следует из опубликованного в воскресенье на... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T05:54
2023-12-04T06:12
безопасность
россия
сергей шойгу
призыв
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Минобороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников в том числе с учетом опыта СВО, следует из опубликованного в воскресенье на портале правовой информации анонса проекта предложения Минобороны России о внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе."Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции", - говорится на портале в основании к подготовке проекта.Не отправят в зону боевых действийРанее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призывники, которые пойдут служить по итогам осенней призывной кампании 2023 года, в том числе из новых российских регионов, не будут направлены в зону боевых действий."Во всех регионах сформировано более двух тысяч семисот призывных комиссий. В соответствии с указом президента, призыву на военную службу подлежат 130 тысяч человек", - уточнил Шойгу.Как сообщал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский, треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска. При этом также продолжится практика формирования научных рот.Электронный учетВ этом году Минобороны при постановке на воинский учет получало данные в электронном виде, дублируя их на бумаге. Всего на воинский учет в этом году встали более 700 тысяч юношей.На основе полученных сведений была сформирована единая электронная база данных, размещенная в закрытом сегменте Минобороны РФ. Эти сведения будут максимально использованы в учетно-призывной работе, в том числе с целью недопущения случаев необоснованного призыва граждан на военную службу.
https://ria.ru/20231201/podgotovka-1913144558.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, призыв
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Призыв
Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников

Минобороны решило изменить требования к состоянию здоровья призывников в России

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПризывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Минобороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников в том числе с учетом опыта СВО, следует из опубликованного в воскресенье на портале правовой информации анонса проекта предложения Минобороны России о внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе.
«
"Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции", - говорится на портале в основании к подготовке проекта.

Не отправят в зону боевых действий

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призывники, которые пойдут служить по итогам осенней призывной кампании 2023 года, в том числе из новых российских регионов, не будут направлены в зону боевых действий.
"Во всех регионах сформировано более двух тысяч семисот призывных комиссий. В соответствии с указом президента, призыву на военную службу подлежат 130 тысяч человек", - уточнил Шойгу.
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Как сообщал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский, треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска. При этом также продолжится практика формирования научных рот.

Электронный учет

В этом году Минобороны при постановке на воинский учет получало данные в электронном виде, дублируя их на бумаге. Всего на воинский учет в этом году встали более 700 тысяч юношей.
На основе полученных сведений была сформирована единая электронная база данных, размещенная в закрытом сегменте Минобороны РФ. Эти сведения будут максимально использованы в учетно-призывной работе, в том числе с целью недопущения случаев необоснованного призыва граждан на военную службу.
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