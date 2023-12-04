https://ria.ru/20231204/privivka-1913590793.html

Свыше 4,6 миллиона жителей Подмосковья привились от гриппа

Свыше 4,6 миллиона жителей Подмосковья привились от гриппа - РИА Новости, 04.12.2023

Свыше 4,6 миллиона жителей Подмосковья привились от гриппа

Более 4,6 миллиона жителей Московской области привились от гриппа, кампания по вакцинации в регионе завершена, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:09

2023-12-04T12:09

2023-12-04T12:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

вакцинация

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более 4,6 миллиона жителей Московской области привились от гриппа, кампания по вакцинации в регионе завершена, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. Все желающие могли бесплатно привиться современными и безопасными российскими вакцинами. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что ежегодно с сентября по декабрь проводится прививочная кампания против гриппа. "Именно вакцинация является самым надежным способом защиты от этого заболевания и его опасных осложнений, формируя иммунитет. В этом году прививку от гриппа сделали более 4,6 миллиона жителей региона, в том числе свыше миллиона детей. План по вакцинации выполнен на 100%", - сказала Стригункова, которую цитирует пресс-служба. В текущем году прививку от гриппа можно было сделать в поликлиниках, а также мобильных комплексах.

https://ria.ru/20231130/oborudovanie-1913012017.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова , вакцинация