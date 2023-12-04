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Свыше 4,6 миллиона жителей Подмосковья привились от гриппа - РИА Новости, 04.12.2023
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Новости Подмосковья
 
12:09 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/privivka-1913590793.html
Свыше 4,6 миллиона жителей Подмосковья привились от гриппа
Свыше 4,6 миллиона жителей Подмосковья привились от гриппа - РИА Новости, 04.12.2023
Свыше 4,6 миллиона жителей Подмосковья привились от гриппа
Более 4,6 миллиона жителей Московской области привились от гриппа, кампания по вакцинации в регионе завершена, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:09
2023-12-04T12:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
вакцинация
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более 4,6 миллиона жителей Московской области привились от гриппа, кампания по вакцинации в регионе завершена, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. Все желающие могли бесплатно привиться современными и безопасными российскими вакцинами. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что ежегодно с сентября по декабрь проводится прививочная кампания против гриппа. "Именно вакцинация является самым надежным способом защиты от этого заболевания и его опасных осложнений, формируя иммунитет. В этом году прививку от гриппа сделали более 4,6 миллиона жителей региона, в том числе свыше миллиона детей. План по вакцинации выполнен на 100%", - сказала Стригункова, которую цитирует пресс-служба. В текущем году прививку от гриппа можно было сделать в поликлиниках, а также мобильных комплексах.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , вакцинация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Вакцинация

Свыше 4,6 миллиона жителей Подмосковья привились от гриппа

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКампания по вакцинации от гриппа
Кампания по вакцинации от гриппа - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Кампания по вакцинации от гриппа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более 4,6 миллиона жителей Московской области привились от гриппа, кампания по вакцинации в регионе завершена, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Все желающие могли бесплатно привиться современными и безопасными российскими вакцинами.
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Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что ежегодно с сентября по декабрь проводится прививочная кампания против гриппа.
"Именно вакцинация является самым надежным способом защиты от этого заболевания и его опасных осложнений, формируя иммунитет. В этом году прививку от гриппа сделали более 4,6 миллиона жителей региона, в том числе свыше миллиона детей. План по вакцинации выполнен на 100%", - сказала Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
В текущем году прививку от гриппа можно было сделать в поликлиниках, а также мобильных комплексах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаВакцинация
 
 
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