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Свыше 4,6 миллиона жителей Подмосковья привились от гриппа
Свыше 4,6 миллиона жителей Подмосковья привились от гриппа - РИА Новости, 04.12.2023
Свыше 4,6 миллиона жителей Подмосковья привились от гриппа
Более 4,6 миллиона жителей Московской области привились от гриппа, кампания по вакцинации в регионе завершена, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:09
2023-12-04T12:09
2023-12-04T12:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
вакцинация
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более 4,6 миллиона жителей Московской области привились от гриппа, кампания по вакцинации в регионе завершена, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. Все желающие могли бесплатно привиться современными и безопасными российскими вакцинами. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что ежегодно с сентября по декабрь проводится прививочная кампания против гриппа. "Именно вакцинация является самым надежным способом защиты от этого заболевания и его опасных осложнений, формируя иммунитет. В этом году прививку от гриппа сделали более 4,6 миллиона жителей региона, в том числе свыше миллиона детей. План по вакцинации выполнен на 100%", - сказала Стригункова, которую цитирует пресс-служба. В текущем году прививку от гриппа можно было сделать в поликлиниках, а также мобильных комплексах.
https://ria.ru/20231130/oborudovanie-1913012017.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова , вакцинация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Вакцинация
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более 4,6 миллиона жителей Московской области привились от гриппа, кампания по вакцинации в регионе завершена, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Все желающие могли бесплатно привиться современными и безопасными российскими вакцинами.
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Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова
отметила, что ежегодно с сентября по декабрь проводится прививочная кампания против гриппа.
"Именно вакцинация является самым надежным способом защиты от этого заболевания и его опасных осложнений, формируя иммунитет. В этом году прививку от гриппа сделали более 4,6 миллиона жителей региона, в том числе свыше миллиона детей. План по вакцинации выполнен на 100%", - сказала Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
В текущем году прививку от гриппа можно было сделать в поликлиниках, а также мобильных комплексах.