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Зеленский решился на отчаянный шаг из-за угрозы бунта на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 04.12.2023
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20:22 04.12.2023 (обновлено: 20:23 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/prikaz-1913742762.html
Зеленский решился на отчаянный шаг из-за угрозы бунта на Украине, пишут СМИ
Зеленский решился на отчаянный шаг из-за угрозы бунта на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 04.12.2023
Зеленский решился на отчаянный шаг из-за угрозы бунта на Украине, пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский после провального контрнаступления отдал приказ перейти от наступления к обороне из-за страха военного бунта в стране,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T20:22
2023-12-04T20:23
в мире
украина
киев
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после провального контрнаступления отдал приказ перейти от наступления к обороне из-за страха военного бунта в стране, пишет Junge Welt."В военных кругах говорят о голосах неких "высокопоставленных военачальников", которые утверждали, что армия откажется повиноваться, если Зеленский отдаст приказ о продолжении "самоубийственного" наступления. Выходит, распоряжение Зеленского перейти к обороне — не что иное, как уступка возможному давлению скрытой политической оппозиции из рядов официальных сторонников президента", — отметили в издании.Еще одной проблемой для Зеленского стала возросшая популярность и общественное доверие главкому ВСУ Валерию Залужному, говорится в материале. По этой причине офис президента начал попытки дискредитировать Залужного, подчеркнули в публикации. Источники в Киеве не исключают вероятности того, что Залужный вскоре будет уволен со своего поста, добавили в статье.Ранее издание Financial Times сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как указали журналисты, президент недавно посетил несколько областей рядом с линией фронта и повстречался с различными генералами, но среди них не оказалось главкома.Ряд украинских и западных СМИ уже писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231204/pomosch-1913737351.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Зеленский решился на отчаянный шаг из-за угрозы бунта на Украине, пишут СМИ

Junge Welt: Зеленский приказал ВСУ перейти к обороне из-за страха бунта

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после провального контрнаступления отдал приказ перейти от наступления к обороне из-за страха военного бунта в стране, пишет Junge Welt.
"В военных кругах говорят о голосах неких "высокопоставленных военачальников", которые утверждали, что армия откажется повиноваться, если Зеленский отдаст приказ о продолжении "самоубийственного" наступления. Выходит, распоряжение Зеленского перейти к обороне — не что иное, как уступка возможному давлению скрытой политической оппозиции из рядов официальных сторонников президента", — отметили в издании.
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Еще одной проблемой для Зеленского стала возросшая популярность и общественное доверие главкому ВСУ Валерию Залужному, говорится в материале. По этой причине офис президента начал попытки дискредитировать Залужного, подчеркнули в публикации. Источники в Киеве не исключают вероятности того, что Залужный вскоре будет уволен со своего поста, добавили в статье.
Ранее издание Financial Times сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как указали журналисты, президент недавно посетил несколько областей рядом с линией фронта и повстречался с различными генералами, но среди них не оказалось главкома.
Ряд украинских и западных СМИ уже писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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