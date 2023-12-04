https://ria.ru/20231204/pozhar-1913535036.html

Пожар в строящемся жилом комплексе во Владивостоке полностью ликвидировали

Пожар в строящемся жилом комплексе во Владивостоке полностью ликвидировали - РИА Новости, 04.12.2023

Пожар в строящемся жилом комплексе во Владивостоке полностью ликвидировали

Спасатели полностью потушили пожар на 100 "квадратах" на объекте строящегося ЖК "Атлантикс сити" во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T07:54

2023-12-04T07:54

2023-12-04T07:54

владивосток

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на 100 "квадратах" на объекте строящегося ЖК "Атлантикс сити" во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья, предварительно, пожар на объекте ЖК "Атлантикс сити" начался около 13.00 (06.00 мск) понедельника, огонь охватил пенополистирол и битум. По данным ГУ МЧС, возгорание началось на парковке ЖК. Прокуратура Владивостока организовала проверку. Пострадавших нет. Пожар был локализован на 100 "квадратах". Источник сообщил РИА Новости, что пока наиболее вероятная причина возгорания - короткое замыкание. "В 14.26 (07.26 мск) пожар полностью ликвидирован на площади около 100 квадратных метров. Для установления причины пожара на месте работают дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231204/pozhar-1913520135.html

владивосток

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владивосток, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)