Рейтинг@Mail.ru
Пожар в строящемся жилом комплексе во Владивостоке полностью ликвидировали - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:54 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/pozhar-1913535036.html
Пожар в строящемся жилом комплексе во Владивостоке полностью ликвидировали
Пожар в строящемся жилом комплексе во Владивостоке полностью ликвидировали - РИА Новости, 04.12.2023
Пожар в строящемся жилом комплексе во Владивостоке полностью ликвидировали
Спасатели полностью потушили пожар на 100 "квадратах" на объекте строящегося ЖК "Атлантикс сити" во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T07:54
2023-12-04T07:54
владивосток
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903828089_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_b28e5bb9c430377d6fa3bc598dc605f0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на 100 "квадратах" на объекте строящегося ЖК "Атлантикс сити" во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья, предварительно, пожар на объекте ЖК "Атлантикс сити" начался около 13.00 (06.00 мск) понедельника, огонь охватил пенополистирол и битум. По данным ГУ МЧС, возгорание началось на парковке ЖК. Прокуратура Владивостока организовала проверку. Пострадавших нет. Пожар был локализован на 100 "квадратах". Источник сообщил РИА Новости, что пока наиболее вероятная причина возгорания - короткое замыкание. "В 14.26 (07.26 мск) пожар полностью ликвидирован на площади около 100 квадратных метров. Для установления причины пожара на месте работают дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231204/pozhar-1913520135.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903828089_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d945aea349d6d5b0d35a19b991512fe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Владивосток, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в строящемся жилом комплексе во Владивостоке полностью ликвидировали

Пожар в строящемся ЖК во Владивостоке потушили на ста "квадратах"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на 100 "квадратах" на объекте строящегося ЖК "Атлантикс сити" во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья, предварительно, пожар на объекте ЖК "Атлантикс сити" начался около 13.00 (06.00 мск) понедельника, огонь охватил пенополистирол и битум. По данным ГУ МЧС, возгорание началось на парковке ЖК. Прокуратура Владивостока организовала проверку. Пострадавших нет. Пожар был локализован на 100 "квадратах". Источник сообщил РИА Новости, что пока наиболее вероятная причина возгорания - короткое замыкание.
Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы выводят пожарную технику из гаража - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы локализовали
01:48
"В 14.26 (07.26 мск) пожар полностью ликвидирован на площади около 100 квадратных метров. Для установления причины пожара на месте работают дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении.
 
ВладивостокПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала