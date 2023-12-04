https://ria.ru/20231204/pozhar-1913531390.html

Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс

Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс - РИА Новости, 04.12.2023

Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс

Пожар площадью 100 квадратных метров тушат на объекте строящегося ЖК "Атлантикс сити" во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T06:46

2023-12-04T06:46

2023-12-04T10:33

владивосток

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 дек – РИА Новости. Пожар площадью 100 квадратных метров тушат на объекте строящегося ЖК "Атлантикс сити" во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. "Предварительно, возгорание на объекте ЖК "Атлантикс сити" произошло около 13.00 (6.00 мск) 4 декабря, огонь охватил пенополистирол и битум… Площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, прокуратура Владивостока организовала проверку по факту пожара на строящемся объекте. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при проведении строительных работ, в том числе качеству и огнестойкости материалов, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда. По данным ГУ МЧС, поступило сообщение о возгорании на парковке ЖК. На момент прибытия пожарных горели стройматериалы на парковке, шел густой черный дым. В настоящее время идет тушение пожара на площади около 100 "квадратов". Всего задействовано пять единиц пожарной техники 19 человек личного состава. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавших нет.

https://ria.ru/20231204/pozhar-1913524827.html

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владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия