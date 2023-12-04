https://ria.ru/20231204/pozhar-1913531390.html
Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс
Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс - РИА Новости, 04.12.2023
Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс
Пожар площадью 100 квадратных метров тушат на объекте строящегося ЖК "Атлантикс сити" во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T06:46
2023-12-04T06:46
2023-12-04T10:33
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913559383_0:0:1636:920_1920x0_80_0_0_9af9bc7874acc4d63231b27ee2386283.png
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек – РИА Новости. Пожар площадью 100 квадратных метров тушат на объекте строящегося ЖК "Атлантикс сити" во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. "Предварительно, возгорание на объекте ЖК "Атлантикс сити" произошло около 13.00 (6.00 мск) 4 декабря, огонь охватил пенополистирол и битум… Площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, прокуратура Владивостока организовала проверку по факту пожара на строящемся объекте. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при проведении строительных работ, в том числе качеству и огнестойкости материалов, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда. По данным ГУ МЧС, поступило сообщение о возгорании на парковке ЖК. На момент прибытия пожарных горели стройматериалы на парковке, шел густой черный дым. В настоящее время идет тушение пожара на площади около 100 "квадратов". Всего задействовано пять единиц пожарной техники 19 человек личного состава. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавших нет.
https://ria.ru/20231204/pozhar-1913524827.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913559383_139:0:1366:920_1920x0_80_0_0_5b2934e8354ac3abf0cade88246148c2.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс
Во Владивостоке тушат пожар на строящемся жилом комплексе "Атлантикс сити"
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек – РИА Новости. Пожар площадью 100 квадратных метров тушат на объекте строящегося ЖК "Атлантикс сити" во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
"Предварительно, возгорание на объекте ЖК "Атлантикс сити" произошло около 13.00 (6.00 мск) 4 декабря, огонь охватил пенополистирол и битум… Площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, прокуратура Владивостока организовала проверку по факту пожара на строящемся объекте. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при проведении строительных работ, в том числе качеству и огнестойкости материалов, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда.
По данным ГУ МЧС
, поступило сообщение о возгорании на парковке ЖК. На момент прибытия пожарных горели стройматериалы на парковке, шел густой черный дым. В настоящее время идет тушение пожара на площади около 100 "квадратов". Всего задействовано пять единиц пожарной техники 19 человек личного состава.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавших нет.
В иркутском поселке потушили пожар в здании школы