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В иркутском поселке потушили пожар в здании школы
В иркутском поселке потушили пожар в здании школы - РИА Новости, 04.12.2023
В иркутском поселке потушили пожар в здании школы
В иркутском поселке Хребтовая пожарные ликвидировали возгорание на площади 600 квадратных метров в здании школы, которая находилась на капитальном ремонте,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T04:14
2023-12-04T04:14
2023-12-04T10:58
происшествия
нижнеилимский район
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иркутская область
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ИРКУТСК, 4 дек - РИА Новости. В иркутском поселке Хребтовая пожарные ликвидировали возгорание на площади 600 квадратных метров в здании школы, которая находилась на капитальном ремонте, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном здании школы поселка Хребтовая Нижнеилимского района поступило в 23.10 (18.10 мск). В тушении задействовали 3 единицы техники и 9 человек. "Пожар в здании школы в посёлке Хребтовая Нижнеилимского района ликвидирован на площади 600 квадратных метров. Представители администрации муниципального образования сообщают, что здание находилось на капремонте, на учебный процесс пожар не повлиял", - говорится в сообщении. В понедельник на месте пожара начнут работать дознаватели МЧС России.
https://ria.ru/20231204/pozhar-1913523488.html
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происшествия, нижнеилимский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область
Происшествия, Нижнеилимский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Иркутская область
В иркутском поселке потушили пожар в здании школы
В иркутском поселке Хребтовая потушили пожар в школе, находящейся на капремонте