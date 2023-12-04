https://ria.ru/20231204/pozhar-1913524827.html

В иркутском поселке потушили пожар в здании школы

В иркутском поселке потушили пожар в здании школы - РИА Новости, 04.12.2023

В иркутском поселке потушили пожар в здании школы

В иркутском поселке Хребтовая пожарные ликвидировали возгорание на площади 600 квадратных метров в здании школы, которая находилась на капитальном ремонте,... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T04:14

2023-12-04T04:14

2023-12-04T10:58

происшествия

нижнеилимский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

иркутская область

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ИРКУТСК, 4 дек - РИА Новости. В иркутском поселке Хребтовая пожарные ликвидировали возгорание на площади 600 квадратных метров в здании школы, которая находилась на капитальном ремонте, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном здании школы поселка Хребтовая Нижнеилимского района поступило в 23.10 (18.10 мск). В тушении задействовали 3 единицы техники и 9 человек. "Пожар в здании школы в посёлке Хребтовая Нижнеилимского района ликвидирован на площади 600 квадратных метров. Представители администрации муниципального образования сообщают, что здание находилось на капремонте, на учебный процесс пожар не повлиял", - говорится в сообщении. В понедельник на месте пожара начнут работать дознаватели МЧС России.

https://ria.ru/20231204/pozhar-1913523488.html

нижнеилимский район

россия

иркутская область

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происшествия, нижнеилимский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область