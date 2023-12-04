https://ria.ru/20231204/pozhar-1913523488.html

Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы ликвидировали

Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы ликвидировали - РИА Новости, 04.12.2023

Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы ликвидировали

Открытое горение производственно-складского здания на востоке Москвы ликвидировано на площади две тысячи "квадратов", пострадавших нет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T03:09

2023-12-04T03:09

2023-12-04T03:12

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147310/14/1473101421_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8594ad397f143af3dae37fdf22223a32.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Открытое горение производственно-складского здания на востоке Москвы ликвидировано на площади две тысячи "квадратов", пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России."Открытое горение ликвидировано, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Ранее МЧС сообщало о пожаре в разноуровневом 2-3 этажном административно-производственном здании на шоссе Открытое, дом 12, корпус 3.

https://ria.ru/20231203/pozhar-1913449880.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия, происшествия