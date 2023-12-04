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Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы ликвидировали
Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы ликвидировали - РИА Новости, 04.12.2023
Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы ликвидировали
Открытое горение производственно-складского здания на востоке Москвы ликвидировано на площади две тысячи "квадратов", пострадавших нет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T03:09
2023-12-04T03:09
2023-12-04T03:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Открытое горение производственно-складского здания на востоке Москвы ликвидировано на площади две тысячи "квадратов", пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России."Открытое горение ликвидировано, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Ранее МЧС сообщало о пожаре в разноуровневом 2-3 этажном административно-производственном здании на шоссе Открытое, дом 12, корпус 3.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Россия, Происшествия
Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы ликвидировали
Пожар в здании на востоке Москвы ликвидировали на двух тысячах "квадратов"