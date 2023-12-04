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Площадь пожара на востоке Москвы составляет две тысячи "квадратов" - РИА Новости, 04.12.2023
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01:25 04.12.2023 (обновлено: 02:01 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/pozhar-1913519420.html
Площадь пожара на востоке Москвы составляет две тысячи "квадратов"
Площадь пожара на востоке Москвы составляет две тысячи "квадратов" - РИА Новости, 04.12.2023
Площадь пожара на востоке Москвы составляет две тысячи "квадратов"
Производственно-складское здание на востоке Москвы горит на площади две тысячи "квадратов", информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T01:25
2023-12-04T02:01
москва
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Производственно-складское здание на востоке Москвы горит на площади две тысячи "квадратов", информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. "На востоке Москвы горит производственно-складское здание на площади 2 000 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что на месте работают более 150 специалистов и 50 единиц техники. Ранее МЧС сообщало о пожаре в разноуровневом 2-3 этажном административно-производственном здании на шоссе Открытое, дом 12, корпус 3.
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москва, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на востоке Москвы составляет две тысячи "квадратов"

На востоке Москвы горит складское здание на площади двух тысяч квадратных метров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Производственно-складское здание на востоке Москвы горит на площади две тысячи "квадратов", информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
"На востоке Москвы горит производственно-складское здание на площади 2 000 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на месте работают более 150 специалистов и 50 единиц техники.
Ранее МЧС сообщало о пожаре в разноуровневом 2-3 этажном административно-производственном здании на шоссе Открытое, дом 12, корпус 3.
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