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Площадь пожара на востоке Москвы составляет две тысячи "квадратов"

Площадь пожара на востоке Москвы составляет две тысячи "квадратов" - РИА Новости, 04.12.2023

Площадь пожара на востоке Москвы составляет две тысячи "квадратов"

Производственно-складское здание на востоке Москвы горит на площади две тысячи "квадратов", информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T01:25

2023-12-04T01:25

2023-12-04T02:01

москва

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Производственно-складское здание на востоке Москвы горит на площади две тысячи "квадратов", информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. "На востоке Москвы горит производственно-складское здание на площади 2 000 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что на месте работают более 150 специалистов и 50 единиц техники. Ранее МЧС сообщало о пожаре в разноуровневом 2-3 этажном административно-производственном здании на шоссе Открытое, дом 12, корпус 3.

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москва, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)