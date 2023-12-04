https://ria.ru/20231204/pozhar-1913518565.html

На северо-востоке Москвы загорелось административно-производственное здание

На северо-востоке Москвы загорелось административно-производственное здание - РИА Новости, 04.12.2023

На северо-востоке Москвы загорелось административно-производственное здание

Административно-производственное здание горит на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T01:01

2023-12-04T01:01

2023-12-04T01:01

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Административно-производственное здание горит на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. "Поступило сообщение о пожаре на шоссе Открытое, дом 12, корпус 3. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание в разноуровневом 2-3 этажном административно-производственном здании", - говорится в сообщении. Согласно информации из открытых источников, по данному адресу находится Московский завод специализированных автомобилей. В ГУМЧС добавили, что огнеборцы приступили к тушению пожара. По данным администрации, в здании людей нет. информации по пострадавшим не поступало. Кроме того, столичный департамент транспорта сообщает, что перекрыто движение по Открытому шоссе от бульвара Маршала Рокоссовского до Ивантеевской улицы. Трамваи № 13 и 36 вместо Халтуринской улицы временно ходят через Краснобогатырскую улицу и Богородское. Ведомство просит граждан быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

https://ria.ru/20231201/pozhar-1913235447.html

москва

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москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)