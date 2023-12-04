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WP: в США признали, что поставка F-16 не даст Киеву превосходства в воздухе - РИА Новости, 04.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:05 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/postavka-1913741556.html
WP: в США признали, что поставка F-16 не даст Киеву превосходства в воздухе
WP: в США признали, что поставка F-16 не даст Киеву превосходства в воздухе - РИА Новости, 04.12.2023
WP: в США признали, что поставка F-16 не даст Киеву превосходства в воздухе
Поставка истребителей F-16 на Украину не даст ей желаемого превосходства в воздухе, так как российские средства ПВО очень эффективны, а подготовка украинских... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T20:05
2023-12-04T20:05
специальная военная операция на украине
украина
сергей лавров
нато
f-16
россия
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Поставка истребителей F-16 на Украину не даст ей желаемого превосходства в воздухе, так как российские средства ПВО очень эффективны, а подготовка украинских пилотов займет слишком много времени, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Если бы можно было обучить множество пилотов для F-16 за три месяца, их бы ликвидировали на первый же день, потому что российские средства ПВО на Украине очень надежные и эффективные", - приводит слова высокопоставленного представителя минобороны США издание. Газета сообщает также, что поставка дорогостоящих истребителей и обучение пилотов для них займет не менее года и не повлияет на ход событий. "Американские чиновники подчеркнули, что даже небольшое количество самолетов стоимостью 60 миллионов долларов съест денежные средства, которые могли бы пойти гораздо дальше на покупку транспорта, средств ПВО или боеприпасов. Кроме того, они сказали, что эти истребители не обеспечат превосходства в воздухе, которого жаждут украинцы... Подготовка пилотов и поставка истребителей займет год или более, слишком долго, чтобы что-то изменить в происходящих боях", - сообщает издание. В мае агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что решение президента США Джо Байдена разрешить союзникам обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16 и предоставить самолеты было принято после нескольких месяцев внутренних обсуждений с союзниками. Агентство отмечало, администрация США долгое время опасалась принять решение по этому вопросу. Американские чиновники утверждали, что обучить украинцев управлению F-16 и организовать логистику будет сложно, кроме того, это займет много времени. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231204/kontrnastuplenie-1913738265.html
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украина, сергей лавров, нато, f-16, россия, сша, джо байден, александр шульгин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Лавров, НАТО, F-16, Россия, США, Джо Байден, Александр Шульгин
WP: в США признали, что поставка F-16 не даст Киеву превосходства в воздухе

WP: в США признали, что поставка F-16 не даст Украине превосходства в воздухе

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет F-16
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
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Самолет F-16. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Поставка истребителей F-16 на Украину не даст ей желаемого превосходства в воздухе, так как российские средства ПВО очень эффективны, а подготовка украинских пилотов займет слишком много времени, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.
«
"Если бы можно было обучить множество пилотов для F-16 за три месяца, их бы ликвидировали на первый же день, потому что российские средства ПВО на Украине очень надежные и эффективные", - приводит слова высокопоставленного представителя минобороны США издание.
Газета сообщает также, что поставка дорогостоящих истребителей и обучение пилотов для них займет не менее года и не повлияет на ход событий.
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«
"Американские чиновники подчеркнули, что даже небольшое количество самолетов стоимостью 60 миллионов долларов съест денежные средства, которые могли бы пойти гораздо дальше на покупку транспорта, средств ПВО или боеприпасов. Кроме того, они сказали, что эти истребители не обеспечат превосходства в воздухе, которого жаждут украинцы... Подготовка пилотов и поставка истребителей займет год или более, слишком долго, чтобы что-то изменить в происходящих боях", - сообщает издание.
В мае агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что решение президента США Джо Байдена разрешить союзникам обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16 и предоставить самолеты было принято после нескольких месяцев внутренних обсуждений с союзниками. Агентство отмечало, администрация США долгое время опасалась принять решение по этому вопросу. Американские чиновники утверждали, что обучить украинцев управлению F-16 и организовать логистику будет сложно, кроме того, это займет много времени.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСергей ЛавровНАТОF-16РоссияСШАДжо БайденАлександр Шульгин
 
 
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