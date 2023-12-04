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Путин пообещал иностранным послам поддержку со стороны России
Путин пообещал иностранным послам поддержку со стороны России - РИА Новости, 04.12.2023
Путин пообещал иностранным послам поддержку со стороны России
Все послы иностранных государств могут в своей работе рассчитывать на поддержку со стороны России, руководства, органов исполнительной власти, деловых и... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:58
2023-12-04T18:58
2023-12-04T19:20
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Все послы иностранных государств могут в своей работе рассчитывать на поддержку со стороны России, руководства, органов исполнительной власти, деловых и общественных кругов, парламента, заявил президент России Владимир Путин."Уважаемые дамы и господа. В заключение хотел бы подчеркнуть, что Россия придает важное значение отношениям с каждым из государств, которые вы представляете. В ходе своей дипломатической деятельности вы можете, безусловно, рассчитывать на поддержку с нашей стороны, со стороны российского руководства, органов исполнительной власти, деловых и общественных кругов, парламента, конечно", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.Глава государства отметил, что надеется на то, что от работы в России послы будут получать и личное удовлетворение, смогут почувствовать, чем живет Россия, чем живет многоконфессиональная держава с богатой, разнообразной культурой, ощутить пульс России, приобщиться к ее богатой культуре.
https://ria.ru/20231204/rossiya-1913717364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин пообещал иностранным послам поддержку со стороны России
Путин: иностранные послы могут в своей работе рассчитывать на поддержку России
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Все послы иностранных государств могут в своей работе рассчитывать на поддержку со стороны России, руководства, органов исполнительной власти, деловых и общественных кругов, парламента, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Уважаемые дамы и господа. В заключение хотел бы подчеркнуть, что Россия придает важное значение отношениям с каждым из государств, которые вы представляете. В ходе своей дипломатической деятельности вы можете, безусловно, рассчитывать на поддержку с нашей стороны, со стороны российского руководства, органов исполнительной власти, деловых и общественных кругов, парламента, конечно", - сказал Путин
в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Глава государства отметил, что надеется на то, что от работы в России послы будут получать и личное удовлетворение, смогут почувствовать, чем живет Россия, чем живет многоконфессиональная держава с богатой, разнообразной культурой, ощутить пульс России, приобщиться к ее богатой культуре.
Путин принял верительные грамоты у иностранных послов