https://ria.ru/20231204/posly-1913728267.html

Путин пообещал иностранным послам поддержку со стороны России

Путин пообещал иностранным послам поддержку со стороны России - РИА Новости, 04.12.2023

Путин пообещал иностранным послам поддержку со стороны России

Все послы иностранных государств могут в своей работе рассчитывать на поддержку со стороны России, руководства, органов исполнительной власти, деловых и... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:58

2023-12-04T18:58

2023-12-04T19:20

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Все послы иностранных государств могут в своей работе рассчитывать на поддержку со стороны России, руководства, органов исполнительной власти, деловых и общественных кругов, парламента, заявил президент России Владимир Путин."Уважаемые дамы и господа. В заключение хотел бы подчеркнуть, что Россия придает важное значение отношениям с каждым из государств, которые вы представляете. В ходе своей дипломатической деятельности вы можете, безусловно, рассчитывать на поддержку с нашей стороны, со стороны российского руководства, органов исполнительной власти, деловых и общественных кругов, парламента, конечно", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.Глава государства отметил, что надеется на то, что от работы в России послы будут получать и личное удовлетворение, смогут почувствовать, чем живет Россия, чем живет многоконфессиональная держава с богатой, разнообразной культурой, ощутить пульс России, приобщиться к ее богатой культуре.

https://ria.ru/20231204/rossiya-1913717364.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, политика