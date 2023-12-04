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Путин пообещал иностранным послам поддержку со стороны России - РИА Новости, 04.12.2023
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18:58 04.12.2023 (обновлено: 19:20 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/posly-1913728267.html
Путин пообещал иностранным послам поддержку со стороны России
Путин пообещал иностранным послам поддержку со стороны России - РИА Новости, 04.12.2023
Путин пообещал иностранным послам поддержку со стороны России
Все послы иностранных государств могут в своей работе рассчитывать на поддержку со стороны России, руководства, органов исполнительной власти, деловых и... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:58
2023-12-04T19:20
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Все послы иностранных государств могут в своей работе рассчитывать на поддержку со стороны России, руководства, органов исполнительной власти, деловых и общественных кругов, парламента, заявил президент России Владимир Путин."Уважаемые дамы и господа. В заключение хотел бы подчеркнуть, что Россия придает важное значение отношениям с каждым из государств, которые вы представляете. В ходе своей дипломатической деятельности вы можете, безусловно, рассчитывать на поддержку с нашей стороны, со стороны российского руководства, органов исполнительной власти, деловых и общественных кругов, парламента, конечно", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.Глава государства отметил, что надеется на то, что от работы в России послы будут получать и личное удовлетворение, смогут почувствовать, чем живет Россия, чем живет многоконфессиональная держава с богатой, разнообразной культурой, ощутить пульс России, приобщиться к ее богатой культуре.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин пообещал иностранным послам поддержку со стороны России

Путин: иностранные послы могут в своей работе рассчитывать на поддержку России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Все послы иностранных государств могут в своей работе рассчитывать на поддержку со стороны России, руководства, органов исполнительной власти, деловых и общественных кругов, парламента, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Уважаемые дамы и господа. В заключение хотел бы подчеркнуть, что Россия придает важное значение отношениям с каждым из государств, которые вы представляете. В ходе своей дипломатической деятельности вы можете, безусловно, рассчитывать на поддержку с нашей стороны, со стороны российского руководства, органов исполнительной власти, деловых и общественных кругов, парламента, конечно", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Глава государства отметил, что надеется на то, что от работы в России послы будут получать и личное удовлетворение, смогут почувствовать, чем живет Россия, чем живет многоконфессиональная держава с богатой, разнообразной культурой, ощутить пульс России, приобщиться к ее богатой культуре.
Путин принимает верительные грамоты у новых послов - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Путин принял верительные грамоты у иностранных послов
18:28
 
РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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