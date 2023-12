https://ria.ru/20231204/pomosch-1913634927.html

Белый дом предупредил, что средства на Украину закончатся до конца года

2023-12-04T13:59

2023-12-04T13:59

2023-12-04T16:24

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Оказание американской помощи Украине может прекратиться уже в этом году, если конгресс не выделит больше денег, сообщила Financial Times со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг."Прекращение поставок американского оружия и оборудования подорвет возможности ВСУ на поле боя, не только поставив под угрозу достигнутые Украиной успехи, но и увеличив вероятность военных побед России", — процитировала газета слова чиновницы.Она предупредила, что без выделения новых средств США не смогут поставлять Украине новое вооружение и бронетехнику.Как отметила газета The Wall Street Journal, это письмо — одно из самых сильных обращений Белого дома к конгрессу на тему помощи Киеву."У нас сейчас нет денег и почти нет времени", — пишет Янг.По информации агентства Bloomberg, голосование в сенате по финансированию Украины состоится не раньше 11 декабря, а уже 15 декабря законодатели планируют отправиться на рождественские каникулы.Президент США Джо Байден запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Израиля, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении поддержки Киева.Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС устали от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. Так, газета The New York Times обращала внимание, что Киев испытывает нехватку не только внимания медиа, но и боеприпасов.

