https://ria.ru/20231204/pomosch-1913634927.html
Белый дом предупредил, что средства на Украину закончатся до конца года
Белый дом предупредил, что средства на Украину закончатся до конца года - РИА Новости, 04.12.2023
Белый дом предупредил, что средства на Украину закончатся до конца года
Оказание американской помощи Украине может прекратиться уже в этом году, если конгресс не выделит больше денег, сообщила Financial Times со ссылкой на письмо... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:59
2023-12-04T13:59
2023-12-04T16:24
в мире
украина
киев
сша
вооруженные силы украины
владимир зеленский
евросоюз
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Оказание американской помощи Украине может прекратиться уже в этом году, если конгресс не выделит больше денег, сообщила Financial Times со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг."Прекращение поставок американского оружия и оборудования подорвет возможности ВСУ на поле боя, не только поставив под угрозу достигнутые Украиной успехи, но и увеличив вероятность военных побед России", — процитировала газета слова чиновницы.Она предупредила, что без выделения новых средств США не смогут поставлять Украине новое вооружение и бронетехнику.Как отметила газета The Wall Street Journal, это письмо — одно из самых сильных обращений Белого дома к конгрессу на тему помощи Киеву."У нас сейчас нет денег и почти нет времени", — пишет Янг.По информации агентства Bloomberg, голосование в сенате по финансированию Украины состоится не раньше 11 декабря, а уже 15 декабря законодатели планируют отправиться на рождественские каникулы.Президент США Джо Байден запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Израиля, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении поддержки Киева.Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС устали от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. Так, газета The New York Times обращала внимание, что Киев испытывает нехватку не только внимания медиа, но и боеприпасов.
https://ria.ru/20231204/snaryady-1913638543.html
https://ria.ru/20231204/strakh-1913605332.html
украина
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1bf80d5ea84d17cbc901d8852d64b5cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сша, вооруженные силы украины, владимир зеленский, евросоюз, политика
В мире, Украина, Киев, США, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Евросоюз, Политика
Белый дом предупредил, что средства на Украину закончатся до конца года
FT: Белый дом предупредил, что средства и время на помощь Украине уже на исходе
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Оказание американской помощи Украине может прекратиться уже в этом году, если конгресс не выделит больше денег, сообщила Financial Times
со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг.
«
"Прекращение поставок американского оружия и оборудования подорвет возможности ВСУ на поле боя, не только поставив под угрозу достигнутые Украиной успехи, но и увеличив вероятность военных побед России", — процитировала газета слова чиновницы.
Она предупредила, что без выделения новых средств США
не смогут поставлять Украине новое вооружение и бронетехнику.
Как отметила газета The Wall Street Journal, это письмо — одно из самых сильных обращений Белого дома к конгрессу на тему помощи Киеву.
"У нас сейчас нет денег и почти нет времени", — пишет Янг.
По информации агентства Bloomberg, голосование в сенате по финансированию Украины состоится не раньше 11 декабря, а уже 15 декабря законодатели планируют отправиться на рождественские каникулы.
Залужный попросил у главы Пентагона 17 миллионов снарядов, пишут СМИ
Президент США Джо Байден запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Израиля, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении поддержки Киева.
Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС
устали от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского
ослабевает. Так, газета The New York Times обращала внимание, что Киев испытывает нехватку не только внимания медиа, но и боеприпасов.
"Не смеют". В США раскрыли главный страх НАТО в связи с Украиной