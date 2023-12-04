https://ria.ru/20231204/poliklinika-1913694660.html

При обстреле Горловки повреждено здание поликлиники

При обстреле Горловки повреждено здание поликлиники - РИА Новости, 04.12.2023

При обстреле Горловки повреждено здание поликлиники

Здание поликлиники получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:21

2023-12-04T17:21

2023-12-04T17:21

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

иван приходько

донецк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_519cc12763a3b77be5b6762df01c2f43.jpg

ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Здание поликлиники получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Обстрелом ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) повреждена поликлиника в посёлке шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько.Мэр Горловки ранее в понедельник сообщал о повреждении административного здания в городе, пенсионного фонда и центра социального обслуживания, а также о трех пострадавших в результате обстрела со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231204/detonatsiya-1913593695.html

горловка

украина

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, украина, иван приходько, донецк