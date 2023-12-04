https://ria.ru/20231204/poliklinika-1913694660.html
При обстреле Горловки повреждено здание поликлиники
При обстреле Горловки повреждено здание поликлиники - РИА Новости, 04.12.2023
При обстреле Горловки повреждено здание поликлиники
Здание поликлиники получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:21
2023-12-04T17:21
2023-12-04T17:21
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Здание поликлиники получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Обстрелом ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) повреждена поликлиника в посёлке шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько.Мэр Горловки ранее в понедельник сообщал о повреждении административного здания в городе, пенсионного фонда и центра социального обслуживания, а также о трех пострадавших в результате обстрела со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231204/detonatsiya-1913593695.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, иван приходько, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Иван Приходько, Донецк
При обстреле Горловки повреждено здание поликлиники
Приходько: здание поликлиники повреждено при обстреле Горловки со стороны ВСУ