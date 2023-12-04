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Депутат призвал пересмотреть работу с трудными подростками - РИА Новости, 04.12.2023
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14:04 04.12.2023 (обновлено: 14:07 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/podrostki-1913637815.html
Депутат призвал пересмотреть работу с трудными подростками
Депутат призвал пересмотреть работу с трудными подростками - РИА Новости, 04.12.2023
Депутат призвал пересмотреть работу с трудными подростками
Сериал "Слово пацана" должен побудить пересмотреть работу с трудными подростками, сделав акцент на живой системе нравственно-патриотического воспитания, заявил... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:04
2023-12-04T14:07
общество
россия
шолбан кара-оол
ирина волынец
сергей бурунов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сериал "Слово пацана" должен побудить пересмотреть работу с трудными подростками, сделав акцент на живой системе нравственно-патриотического воспитания, заявил вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол. "Фильм должен смотивировать всех нас уйти от формальной, поверхностной работы с трудными детьми и подростками и сделать систему нравственно-патриотического воспитания более живой и настоящей", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению парламентария, сериал не стоит запрещать, так как это "талантливая творческая работа большой команды". Насилие среди подростков происходит не из-за вдохновения сериалом, а от слабой работы должностных лиц на местах. "Чиновникам не стоит бояться опускаться на землю, лично посещать школы-интернаты или даже брать шефство над ребятами, состоящими на учете ПДН", - заключил вице-спикер ГД. Ранее в соцсетях и СМИ были опубликованы сообщения о том, что после выхода сериала "Слово пацана" подростки в Сармановском районе Татарстана создали Тelegram-каналы, которые назвали в честь двух известных в прошлом казанских ОПГ. Подростки поделили район на сферы влияния и в созданных каналах назначали "стрелки" своим оппонентам. Видео потасовок они также выкладывали в мессенджерах. Полиция провела беседы с участниками "стрелок" и их родителями. Как отметили в МВД по Татарстану, дети рассказали, что это была игра - они поделились на две команды, толкали друг друга, шутя, и кидались снежками. Никаких заявлений в полицию не поступало, обращений в медицинские учреждения не было. На фоне этих новостей детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с требованием проверить "Слово пацана" на соответствие указу президента РФ об укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей и запретить его трансляцию. По ее мнению, сериал наносит вред психическому и нравственному здоровью молодежи и "несет в себе идеализацию преступных групп". Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов и Жора Крыжовников, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Сериал повествует о молодежных преступных группировках на фоне Перестройки.
https://radiosputnik.ru/20231204/1913563489.html
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РИА Новости
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общество, россия, шолбан кара-оол, ирина волынец, сергей бурунов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Общество, Россия, Шолбан Кара-оол, Ирина Волынец, Сергей Бурунов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
Депутат призвал пересмотреть работу с трудными подростками

Депутат назвал "Слово пацана" поводом пересмотреть работу с трудными подростками

© Видеосервис Wink (2023) Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
© Видеосервис Wink (2023)
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сериал "Слово пацана" должен побудить пересмотреть работу с трудными подростками, сделав акцент на живой системе нравственно-патриотического воспитания, заявил вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол.
«
"Фильм должен смотивировать всех нас уйти от формальной, поверхностной работы с трудными детьми и подростками и сделать систему нравственно-патриотического воспитания более живой и настоящей", - написал он в своем Telegram-канале.
Ситуация на фронте, референдум в Венесуэле и скандал со Словом пацана - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Ситуация на фронте, референдум в Венесуэле и скандал со "Словом пацана"
09:04
По мнению парламентария, сериал не стоит запрещать, так как это "талантливая творческая работа большой команды". Насилие среди подростков происходит не из-за вдохновения сериалом, а от слабой работы должностных лиц на местах.
"Чиновникам не стоит бояться опускаться на землю, лично посещать школы-интернаты или даже брать шефство над ребятами, состоящими на учете ПДН", - заключил вице-спикер ГД.
Ранее в соцсетях и СМИ были опубликованы сообщения о том, что после выхода сериала "Слово пацана" подростки в Сармановском районе Татарстана создали Тelegram-каналы, которые назвали в честь двух известных в прошлом казанских ОПГ. Подростки поделили район на сферы влияния и в созданных каналах назначали "стрелки" своим оппонентам. Видео потасовок они также выкладывали в мессенджерах.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
В Татарстане установили подростков, устраивавших потасовки
28 ноября, 14:02
Полиция провела беседы с участниками "стрелок" и их родителями. Как отметили в МВД по Татарстану, дети рассказали, что это была игра - они поделились на две команды, толкали друг друга, шутя, и кидались снежками. Никаких заявлений в полицию не поступало, обращений в медицинские учреждения не было.
На фоне этих новостей детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с требованием проверить "Слово пацана" на соответствие указу президента РФ об укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей и запретить его трансляцию. По ее мнению, сериал наносит вред психическому и нравственному здоровью молодежи и "несет в себе идеализацию преступных групп".
Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов и Жора Крыжовников, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Сериал повествует о молодежных преступных группировках на фоне Перестройки.
 
ОбществоРоссияШолбан Кара-оолИрина ВолынецСергей БуруновФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФ
 
 
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