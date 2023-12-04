https://ria.ru/20231204/podrostki-1913637815.html

Депутат призвал пересмотреть работу с трудными подростками

Депутат призвал пересмотреть работу с трудными подростками - РИА Новости, 04.12.2023

Депутат призвал пересмотреть работу с трудными подростками

Сериал "Слово пацана" должен побудить пересмотреть работу с трудными подростками, сделав акцент на живой системе нравственно-патриотического воспитания, заявил... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:04

2023-12-04T14:04

2023-12-04T14:07

общество

россия

шолбан кара-оол

ирина волынец

сергей бурунов

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сериал "Слово пацана" должен побудить пересмотреть работу с трудными подростками, сделав акцент на живой системе нравственно-патриотического воспитания, заявил вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол. "Фильм должен смотивировать всех нас уйти от формальной, поверхностной работы с трудными детьми и подростками и сделать систему нравственно-патриотического воспитания более живой и настоящей", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению парламентария, сериал не стоит запрещать, так как это "талантливая творческая работа большой команды". Насилие среди подростков происходит не из-за вдохновения сериалом, а от слабой работы должностных лиц на местах. "Чиновникам не стоит бояться опускаться на землю, лично посещать школы-интернаты или даже брать шефство над ребятами, состоящими на учете ПДН", - заключил вице-спикер ГД. Ранее в соцсетях и СМИ были опубликованы сообщения о том, что после выхода сериала "Слово пацана" подростки в Сармановском районе Татарстана создали Тelegram-каналы, которые назвали в честь двух известных в прошлом казанских ОПГ. Подростки поделили район на сферы влияния и в созданных каналах назначали "стрелки" своим оппонентам. Видео потасовок они также выкладывали в мессенджерах. Полиция провела беседы с участниками "стрелок" и их родителями. Как отметили в МВД по Татарстану, дети рассказали, что это была игра - они поделились на две команды, толкали друг друга, шутя, и кидались снежками. Никаких заявлений в полицию не поступало, обращений в медицинские учреждения не было. На фоне этих новостей детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с требованием проверить "Слово пацана" на соответствие указу президента РФ об укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей и запретить его трансляцию. По ее мнению, сериал наносит вред психическому и нравственному здоровью молодежи и "несет в себе идеализацию преступных групп". Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов и Жора Крыжовников, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Сериал повествует о молодежных преступных группировках на фоне Перестройки.

https://radiosputnik.ru/20231204/1913563489.html

https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912354520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, шолбан кара-оол, ирина волынец, сергей бурунов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф