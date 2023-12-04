https://ria.ru/20231204/podmoskove-1913675173.html

Самбисты из Подмосковья завоевали призовые места на Кубке России

Самбисты из Подмосковья завоевали призовые места на Кубке России - РИА Новости, 04.12.2023

Самбисты из Подмосковья завоевали призовые места на Кубке России

Спортсмены Московской области выиграли одну серебряную, а еще на их счету бронзовые медали на Кубке России по самбо, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T16:25

2023-12-04T16:25

2023-12-04T16:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

королев

самбо

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Спортсмены Московской области выиграли одну серебряную, а еще на их счету бронзовые медали на Кубке России по самбо, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья. Вице-чемпионом в спортивном самбо в весовой категории более 98 килограммов стал Степан Солдатенков из Королева. В весе до 53 килограммов в спортивном самбо на третью ступень пьедестала поднялся Павел Сараев из Пушкинского. Одна бронза на счету Кирилла Харькова из Сергиево-Посадского округа по итогам схваток в боевом самбо в весовой категории до 88 килограммов. По информации пресс-службы, Артур Чичков из Королева также удостоился почетного третьего места в боевом самбо. Он выступал в весе до 98 килограммов. Еще одну бронзовую медаль в копилку подмосковной сборной положил Павел Дрямов из Пущина в боевом самбо, выступая в весе более 98 килограммов. Кубок России по самбо среди мужчин, женщин и боевому самбо проходил с 26 по 2 декабря в городе Кстово Нижегородской области.

https://ria.ru/20231204/katki-1913590162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), королев, самбо