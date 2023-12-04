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Самбисты из Подмосковья завоевали призовые места на Кубке России - РИА Новости, 04.12.2023
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Новости Подмосковья
 
16:25 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/podmoskove-1913675173.html
Самбисты из Подмосковья завоевали призовые места на Кубке России
Самбисты из Подмосковья завоевали призовые места на Кубке России - РИА Новости, 04.12.2023
Самбисты из Подмосковья завоевали призовые места на Кубке России
Спортсмены Московской области выиграли одну серебряную, а еще на их счету бронзовые медали на Кубке России по самбо, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:25
2023-12-04T16:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
королев
самбо
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Спортсмены Московской области выиграли одну серебряную, а еще на их счету бронзовые медали на Кубке России по самбо, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья. Вице-чемпионом в спортивном самбо в весовой категории более 98 килограммов стал Степан Солдатенков из Королева. В весе до 53 килограммов в спортивном самбо на третью ступень пьедестала поднялся Павел Сараев из Пушкинского. Одна бронза на счету Кирилла Харькова из Сергиево-Посадского округа по итогам схваток в боевом самбо в весовой категории до 88 килограммов. По информации пресс-службы, Артур Чичков из Королева также удостоился почетного третьего места в боевом самбо. Он выступал в весе до 98 килограммов. Еще одну бронзовую медаль в копилку подмосковной сборной положил Павел Дрямов из Пущина в боевом самбо, выступая в весе более 98 килограммов. Кубок России по самбо среди мужчин, женщин и боевому самбо проходил с 26 по 2 декабря в городе Кстово Нижегородской области.
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московская область (подмосковье), королев, самбо
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Королев, Самбо

Самбисты из Подмосковья завоевали призовые места на Кубке России

CC BY 4.0 / Министерство физической культуры и спорта Московской области (cropped) / Самбисты из Подмосковья заняли призовые места на Кубке России
Самбисты из Подмосковья заняли призовые места на Кубке России - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
CC BY 4.0 / Министерство физической культуры и спорта Московской области (cropped) /
Самбисты из Подмосковья заняли призовые места на Кубке России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Спортсмены Московской области выиграли одну серебряную, а еще на их счету бронзовые медали на Кубке России по самбо, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Вице-чемпионом в спортивном самбо в весовой категории более 98 килограммов стал Степан Солдатенков из Королева. В весе до 53 килограммов в спортивном самбо на третью ступень пьедестала поднялся Павел Сараев из Пушкинского. Одна бронза на счету Кирилла Харькова из Сергиево-Посадского округа по итогам схваток в боевом самбо в весовой категории до 88 килограммов.
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По информации пресс-службы, Артур Чичков из Королева также удостоился почетного третьего места в боевом самбо. Он выступал в весе до 98 килограммов. Еще одну бронзовую медаль в копилку подмосковной сборной положил Павел Дрямов из Пущина в боевом самбо, выступая в весе более 98 килограммов.
Кубок России по самбо среди мужчин, женщин и боевому самбо проходил с 26 по 2 декабря в городе Кстово Нижегородской области.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КоролевСамбо
 
 
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