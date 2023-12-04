https://ria.ru/20231204/podmoskove-1913657103.html
Свыше одного миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю
Свыше одного миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю - РИА Новости, 04.12.2023
Свыше одного миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю
С 27 ноября по 3 декабря парки Московской области посетили более одного миллиона человек, что на 239 тысяч больше аналогичного периода 2022 года, сообщает... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:16
2023-12-04T15:16
2023-12-04T15:16
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. С 27 ноября по 3 декабря парки Московской области посетили более одного миллиона человек, что на 239 тысяч больше аналогичного периода 2022 года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. "На прошлой неделе в парках Подмосковья зажглась праздничная иллюминация. Посетителей встречают украшенные входные группы, яркая иллюминация, теплые зоны с очагами, фотозоны и музыкальное сопровождение. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской Области", – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин. По информации пресс-службы, 27 ноября парки посетили 122 тысячи человек. В середине недели посещаемость была равномерной. Так, например, 28 и 29 ноября парки посетили 146 тысяч человек, а 30 ноября 151 тысяча человек. В первый день зимы – 1 декабря – в парках зафиксировали 175 тысяч человек, что превышает количество людей 3 декабря – 157 тысяч человек. Суббота стала рекордным днем по посещаемости. В этот день зафиксировали 212 тысячи человек на территории парков. Самыми посещаемыми парками за минувшую неделю стали: Пушкинский Центральный парк – 45 тысяч человек; Пехорка в Балашихе – 41,4 тысячи; Толстого в Химках – 37,8 тысячи; Фабричный в Истре – 27,9 тысячи; Сестрорецкий в Клину 23,5 тысячи; Наташинские пруды в Люберцах – 19 тысяч. "И несомненно важным показателем является рост посещаемости парков по сравнению с прошлым годом за аналогичный период", – добавил Хайкин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), балашиха, химки, михаил хайкин, парки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Химки, Михаил Хайкин, Парки
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. С 27 ноября по 3 декабря парки Московской области посетили более одного миллиона человек, что на 239 тысяч больше аналогичного периода 2022 года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
"На прошлой неделе в парках Подмосковья зажглась праздничная иллюминация. Посетителей встречают украшенные входные группы, яркая иллюминация, теплые зоны с очагами, фотозоны и музыкальное сопровождение. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской Области", – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин
.
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По информации пресс-службы, 27 ноября парки посетили 122 тысячи человек. В середине недели посещаемость была равномерной. Так, например, 28 и 29 ноября парки посетили 146 тысяч человек, а 30 ноября 151 тысяча человек. В первый день зимы – 1 декабря – в парках зафиксировали 175 тысяч человек, что превышает количество людей 3 декабря – 157 тысяч человек.
Суббота стала рекордным днем по посещаемости. В этот день зафиксировали 212 тысячи человек на территории парков.
Самыми посещаемыми парками за минувшую неделю стали: Пушкинский Центральный парк – 45 тысяч человек; Пехорка в Балашихе
– 41,4 тысячи; Толстого в Химках
– 37,8 тысячи; Фабричный в Истре
– 27,9 тысячи; Сестрорецкий в Клину
23,5 тысячи; Наташинские пруды в Люберцах
– 19 тысяч.
"И несомненно важным показателем является рост посещаемости парков по сравнению с прошлым годом за аналогичный период", – добавил Хайкин.