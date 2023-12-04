https://ria.ru/20231204/podmoskove-1913650048.html

Более 800 человек ликвидировали последствия снегопада в парках Подмосковья

Более 800 человек ликвидировали последствия снегопада в парках Подмосковья - РИА Новости, 04.12.2023

Более 800 человек ликвидировали последствия снегопада в парках Подмосковья

Последствия воскресного снегопада в парках культуры и отдыха Подмосковья устраняли 812 человек и 226 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:47

2023-12-04T14:47

2023-12-04T14:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

михаил хайкин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Последствия воскресного снегопада в парках культуры и отдыха Подмосковья устраняли 812 человек и 226 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. "Вчера к уборке снега работники парков культуры и отдыха приступили с восьми утра. Мы очистили от снега более 40 тысяч квадратных метров территории. Было задействовано более 800 человек и 200 единиц спецтехники", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина. Как отметили в пресс-службе, в первую очередь снег убирали на центральных аллеях в парках, потом приступали к расчистке второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок. Все очищенные территории обрабатывают противогололедными материалами для безопасного передвижения жителей и гостей Подмосковья. Всего в регионе 193 парка культуры и отдыха. Общая площадь дорожно-тропиночной сети в парках составляет два миллиона квадратных метров.

https://ria.ru/20231204/podmoskove-1913634226.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), михаил хайкин