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Более 800 человек ликвидировали последствия снегопада в парках Подмосковья - РИА Новости, 04.12.2023
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Новости Подмосковья
 
14:47 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/podmoskove-1913650048.html
Более 800 человек ликвидировали последствия снегопада в парках Подмосковья
Более 800 человек ликвидировали последствия снегопада в парках Подмосковья - РИА Новости, 04.12.2023
Более 800 человек ликвидировали последствия снегопада в парках Подмосковья
Последствия воскресного снегопада в парках культуры и отдыха Подмосковья устраняли 812 человек и 226 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:47
2023-12-04T14:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Последствия воскресного снегопада в парках культуры и отдыха Подмосковья устраняли 812 человек и 226 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. "Вчера к уборке снега работники парков культуры и отдыха приступили с восьми утра. Мы очистили от снега более 40 тысяч квадратных метров территории. Было задействовано более 800 человек и 200 единиц спецтехники", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина. Как отметили в пресс-службе, в первую очередь снег убирали на центральных аллеях в парках, потом приступали к расчистке второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок. Все очищенные территории обрабатывают противогололедными материалами для безопасного передвижения жителей и гостей Подмосковья. Всего в регионе 193 парка культуры и отдыха. Общая площадь дорожно-тропиночной сети в парках составляет два миллиона квадратных метров.
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московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин

Более 800 человек ликвидировали последствия снегопада в парках Подмосковья

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоУборка снега на аллее в сквере
Уборка снега на аллее в сквере - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Уборка снега на аллее в сквере
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Последствия воскресного снегопада в парках культуры и отдыха Подмосковья устраняли 812 человек и 226 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
"Вчера к уборке снега работники парков культуры и отдыха приступили с восьми утра. Мы очистили от снега более 40 тысяч квадратных метров территории. Было задействовано более 800 человек и 200 единиц спецтехники", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.
Ликвидация последствий снегопада - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Более 15 тысяч км дорог очистили дорожные службы Подмосковья за ночь
13:58
Как отметили в пресс-службе, в первую очередь снег убирали на центральных аллеях в парках, потом приступали к расчистке второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок. Все очищенные территории обрабатывают противогололедными материалами для безопасного передвижения жителей и гостей Подмосковья.
Всего в регионе 193 парка культуры и отдыха. Общая площадь дорожно-тропиночной сети в парках составляет два миллиона квадратных метров.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Михаил Хайкин
 
 
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