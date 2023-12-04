https://ria.ru/20231204/podmoskove-1913650048.html
Более 800 человек ликвидировали последствия снегопада в парках Подмосковья
Более 800 человек ликвидировали последствия снегопада в парках Подмосковья - РИА Новости, 04.12.2023
Более 800 человек ликвидировали последствия снегопада в парках Подмосковья
Последствия воскресного снегопада в парках культуры и отдыха Подмосковья устраняли 812 человек и 226 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:47
2023-12-04T14:47
2023-12-04T14:47
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московская область (подмосковье)
михаил хайкин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Последствия воскресного снегопада в парках культуры и отдыха Подмосковья устраняли 812 человек и 226 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. "Вчера к уборке снега работники парков культуры и отдыха приступили с восьми утра. Мы очистили от снега более 40 тысяч квадратных метров территории. Было задействовано более 800 человек и 200 единиц спецтехники", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина. Как отметили в пресс-службе, в первую очередь снег убирали на центральных аллеях в парках, потом приступали к расчистке второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок. Все очищенные территории обрабатывают противогололедными материалами для безопасного передвижения жителей и гостей Подмосковья. Всего в регионе 193 парка культуры и отдыха. Общая площадь дорожно-тропиночной сети в парках составляет два миллиона квадратных метров.
https://ria.ru/20231204/podmoskove-1913634226.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Последствия воскресного снегопада в парках культуры и отдыха Подмосковья устраняли 812 человек и 226 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
"Вчера к уборке снега работники парков культуры и отдыха приступили с восьми утра. Мы очистили от снега более 40 тысяч квадратных метров территории. Было задействовано более 800 человек и 200 единиц спецтехники", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина
.
Более 15 тысяч км дорог очистили дорожные службы Подмосковья за ночь
Как отметили в пресс-службе, в первую очередь снег убирали на центральных аллеях в парках, потом приступали к расчистке второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок. Все очищенные территории обрабатывают противогололедными материалами для безопасного передвижения жителей и гостей Подмосковья.
Всего в регионе 193 парка культуры и отдыха. Общая площадь дорожно-тропиночной сети в парках составляет два миллиона квадратных метров.