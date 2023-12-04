https://ria.ru/20231204/podmoskove-1913634226.html

Более 15 тысяч км дорог очистили дорожные службы Подмосковья за ночь

Более 15 тысяч км дорог очистили дорожные службы Подмосковья за ночь - РИА Новости, 04.12.2023

Более 15 тысяч км дорог очистили дорожные службы Подмосковья за ночь

Дорожными службами Московской области за ночь проведены работы по очистке и обработке 15,7 тысячи километров подмосковных дорог, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:58

2023-12-04T13:58

2023-12-04T13:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

автомобильные дороги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/31496/31/314963117_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_817c5fa554d47c753949dc6b8ac18c0f.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Дорожными службами Московской области за ночь проведены работы по очистке и обработке 15,7 тысячи километров подмосковных дорог, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. "Дорожные службы Подмосковья во время ночного дежурства очистили и обработали противогололёдными материалами более 15,7 тысяч километров дорог… В настоящее время работы по уборке дорог от снега и наледи продолжаются", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, в минувшую ночь в области выпало до 10 сантиметров снега. Днём температура составляет минус восемь градусов Цельсия, по прогнозам синоптиков, местами ожидаются осадки в виде небольшого снега. "Для работы в вечернее и ночное время в связи с продолжительным снегопадом было организовано дежурство свыше 1,5 тысячи дорожных рабочих и более 1,1 тысячи единиц специальной техники. Сейчас на дороги выведено уже 1440 комбинированных дорожных машин, самосвалов, погрузчиков и тракторов", - рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20231204/katki-1913590162.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей гержик, автомобильные дороги