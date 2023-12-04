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Более 15 тысяч км дорог очистили дорожные службы Подмосковья за ночь - РИА Новости, 04.12.2023
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Новости Подмосковья
 
13:58 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/podmoskove-1913634226.html
Более 15 тысяч км дорог очистили дорожные службы Подмосковья за ночь
Более 15 тысяч км дорог очистили дорожные службы Подмосковья за ночь - РИА Новости, 04.12.2023
Более 15 тысяч км дорог очистили дорожные службы Подмосковья за ночь
Дорожными службами Московской области за ночь проведены работы по очистке и обработке 15,7 тысячи километров подмосковных дорог, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:58
2023-12-04T13:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
автомобильные дороги
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Дорожными службами Московской области за ночь проведены работы по очистке и обработке 15,7 тысячи километров подмосковных дорог, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. "Дорожные службы Подмосковья во время ночного дежурства очистили и обработали противогололёдными материалами более 15,7 тысяч километров дорог… В настоящее время работы по уборке дорог от снега и наледи продолжаются", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, в минувшую ночь в области выпало до 10 сантиметров снега. Днём температура составляет минус восемь градусов Цельсия, по прогнозам синоптиков, местами ожидаются осадки в виде небольшого снега. "Для работы в вечернее и ночное время в связи с продолжительным снегопадом было организовано дежурство свыше 1,5 тысячи дорожных рабочих и более 1,1 тысячи единиц специальной техники. Сейчас на дороги выведено уже 1440 комбинированных дорожных машин, самосвалов, погрузчиков и тракторов", - рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, слова которого приводятся в сообщении.
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московская область (подмосковье), алексей гержик, автомобильные дороги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик, Автомобильные дороги

Более 15 тысяч км дорог очистили дорожные службы Подмосковья за ночь

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий снегопада
Ликвидация последствий снегопада - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Ликвидация последствий снегопада
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Дорожными службами Московской области за ночь проведены работы по очистке и обработке 15,7 тысячи километров подмосковных дорог, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"Дорожные службы Подмосковья во время ночного дежурства очистили и обработали противогололёдными материалами более 15,7 тысяч километров дорог… В настоящее время работы по уборке дорог от снега и наледи продолжаются", - отметили в ведомстве.
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В Подмосковье работают 18 крупных катков
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По данным пресс-службы, в минувшую ночь в области выпало до 10 сантиметров снега. Днём температура составляет минус восемь градусов Цельсия, по прогнозам синоптиков, местами ожидаются осадки в виде небольшого снега.
"Для работы в вечернее и ночное время в связи с продолжительным снегопадом было организовано дежурство свыше 1,5 тысячи дорожных рабочих и более 1,1 тысячи единиц специальной техники. Сейчас на дороги выведено уже 1440 комбинированных дорожных машин, самосвалов, погрузчиков и тракторов", - рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, слова которого приводятся в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей ГержикАвтомобильные дороги
 
 
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