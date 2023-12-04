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Экскурсии по соцсертификатам посетили 40 тысяч школьников Подмосковья - РИА Новости, 04.12.2023
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Новости Подмосковья
 
13:46 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/podmoskove-1913622459.html
Экскурсии по соцсертификатам посетили 40 тысяч школьников Подмосковья
Экскурсии по соцсертификатам посетили 40 тысяч школьников Подмосковья - РИА Новости, 04.12.2023
Экскурсии по соцсертификатам посетили 40 тысяч школьников Подмосковья
В рамках реализации министерством культуры и туризма Московской области национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" с начала текущего года 40... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:46
2023-12-04T13:46
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москва
сергиев посад
третьяковская галерея
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В рамках реализации министерством культуры и туризма Московской области национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" с начала текущего года 40 тысяч учеников 5–9 классов совершили туристические поездки по региону по социальному сертификату, сообщает пресс-служба регионального ведомства. "В 2023 году 40 тысяч ребят посетили по соцсертификатам знаковые места Подмосковья и Москвы. Наибольшей популярностью пользовалась Третьяковская галерея, где за этот год побывали с экскурсиями 19 тысяч учащихся", – сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что еще популярными направлениями были: Сергиев Посад по программе "История одного города "Телепортация в прошлое" с посещением Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника, Истра по программе "Помним и чтим" с посещением музеев военной истории городского округа, Коломна по программе "От истории до современности через всю Коломну" с посещением Коломенского кремля, Серпухов по программе "В гости к А. П. Чехову" с посещением Серпуховского историко-художественного музея и Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова "Мелихово". По результатам опросов школьников в целом поездка понравилась 99% респондентам, гостиница – 97%, экскурсионная программа – 95%.
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московская область (подмосковье), москва, сергиев посад, третьяковская галерея
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Москва, Сергиев Посад, Третьяковская галерея

Экскурсии по соцсертификатам посетили 40 тысяч школьников Подмосковья

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиЭкскурсии по соцсертификатам посетили 40 тысяч школьников Подмосковья
Экскурсии по соцсертификатам посетили 40 тысяч школьников Подмосковья - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Экскурсии по соцсертификатам посетили 40 тысяч школьников Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В рамках реализации министерством культуры и туризма Московской области национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" с начала текущего года 40 тысяч учеников 5–9 классов совершили туристические поездки по региону по социальному сертификату, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
"В 2023 году 40 тысяч ребят посетили по соцсертификатам знаковые места Подмосковья и Москвы. Наибольшей популярностью пользовалась Третьяковская галерея, где за этот год побывали с экскурсиями 19 тысяч учащихся", – сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, ее цитирует пресс-служба.
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В ведомстве уточнили, что еще популярными направлениями были: Сергиев Посад по программе "История одного города "Телепортация в прошлое" с посещением Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника, Истра по программе "Помним и чтим" с посещением музеев военной истории городского округа, Коломна по программе "От истории до современности через всю Коломну" с посещением Коломенского кремля, Серпухов по программе "В гости к А. П. Чехову" с посещением Серпуховского историко-художественного музея и Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова "Мелихово".
По результатам опросов школьников в целом поездка понравилась 99% респондентам, гостиница – 97%, экскурсионная программа – 95%.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МоскваСергиев ПосадТретьяковская галерея
 
 
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