https://ria.ru/20231204/podmoskove-1913622459.html

Экскурсии по соцсертификатам посетили 40 тысяч школьников Подмосковья

Экскурсии по соцсертификатам посетили 40 тысяч школьников Подмосковья - РИА Новости, 04.12.2023

Экскурсии по соцсертификатам посетили 40 тысяч школьников Подмосковья

В рамках реализации министерством культуры и туризма Московской области национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" с начала текущего года 40... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:46

2023-12-04T13:46

2023-12-04T13:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

москва

сергиев посад

третьяковская галерея

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В рамках реализации министерством культуры и туризма Московской области национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" с начала текущего года 40 тысяч учеников 5–9 классов совершили туристические поездки по региону по социальному сертификату, сообщает пресс-служба регионального ведомства. "В 2023 году 40 тысяч ребят посетили по соцсертификатам знаковые места Подмосковья и Москвы. Наибольшей популярностью пользовалась Третьяковская галерея, где за этот год побывали с экскурсиями 19 тысяч учащихся", – сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что еще популярными направлениями были: Сергиев Посад по программе "История одного города "Телепортация в прошлое" с посещением Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника, Истра по программе "Помним и чтим" с посещением музеев военной истории городского округа, Коломна по программе "От истории до современности через всю Коломну" с посещением Коломенского кремля, Серпухов по программе "В гости к А. П. Чехову" с посещением Серпуховского историко-художественного музея и Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова "Мелихово". По результатам опросов школьников в целом поездка понравилась 99% респондентам, гостиница – 97%, экскурсионная программа – 95%.

https://ria.ru/20231129/podmoskove-1912660811.html

московская область (подмосковье)

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сергиев посад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), москва, сергиев посад, третьяковская галерея