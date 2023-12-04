Экскурсии по соцсертификатам посетили 40 тысяч школьников Подмосковья
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиЭкскурсии по соцсертификатам посетили 40 тысяч школьников Подмосковья
Экскурсии по соцсертификатам посетили 40 тысяч школьников Подмосковья
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В рамках реализации министерством культуры и туризма Московской области национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" с начала текущего года 40 тысяч учеников 5–9 классов совершили туристические поездки по региону по социальному сертификату, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
"В 2023 году 40 тысяч ребят посетили по соцсертификатам знаковые места Подмосковья и Москвы. Наибольшей популярностью пользовалась Третьяковская галерея, где за этот год побывали с экскурсиями 19 тысяч учащихся", – сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, ее цитирует пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что еще популярными направлениями были: Сергиев Посад по программе "История одного города "Телепортация в прошлое" с посещением Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника, Истра по программе "Помним и чтим" с посещением музеев военной истории городского округа, Коломна по программе "От истории до современности через всю Коломну" с посещением Коломенского кремля, Серпухов по программе "В гости к А. П. Чехову" с посещением Серпуховского историко-художественного музея и Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова "Мелихово".
По результатам опросов школьников в целом поездка понравилась 99% респондентам, гостиница – 97%, экскурсионная программа – 95%.