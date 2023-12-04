Рейтинг@Mail.ru
Салливан: союзники будут сомневаться, если США перестанут поддерживать Киев - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 04.12.2023 (обновлено: 23:14 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/podderzhka-1913768158.html
Салливан: союзники будут сомневаться, если США перестанут поддерживать Киев
Салливан: союзники будут сомневаться, если США перестанут поддерживать Киев - РИА Новости, 04.12.2023
Салливан: союзники будут сомневаться, если США перестанут поддерживать Киев
Отсутствие поддержки Киева со стороны США подорвало бы и международные усилия по помощи Украине, заявил советник американского президента по нацбезопасности... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T23:13
2023-12-04T23:14
в мире
киев
джейк салливан
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885028_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_c9dec3e1bd125bb5c53ee66004ac40ff.jpg
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Отсутствие поддержки Киева со стороны США подорвало бы и международные усилия по помощи Украине, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. "Остальные, смотря на нас, скажут: "Вы не даете денег". Это подорвет наши усилия по созданию широкой международной коалиции", - сказал он журналистам. Салливан отметил, что новую помощь Киеву конгрессу лучше согласовать до конца года, поскольку деньги заканчиваются, а без утвержденных ассигнований поставки оружия прекратятся. Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что США продолжат консолидировать усилия союзников, но это может столкнуться с сомнениями других стран.
https://ria.ru/20231204/postavka-1913741556.html
киев
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a3983d414087416565d3fb0f120e641.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, джейк салливан, сша, украина
В мире, Киев, Джейк Салливан, США, Украина
Салливан: союзники будут сомневаться, если США перестанут поддерживать Киев

Салливан: без поддержки Киева со стороны США другие союзники станут сомневаться

© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Отсутствие поддержки Киева со стороны США подорвало бы и международные усилия по помощи Украине, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«
"Остальные, смотря на нас, скажут: "Вы не даете денег". Это подорвет наши усилия по созданию широкой международной коалиции", - сказал он журналистам.
Салливан отметил, что новую помощь Киеву конгрессу лучше согласовать до конца года, поскольку деньги заканчиваются, а без утвержденных ассигнований поставки оружия прекратятся.
Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что США продолжат консолидировать усилия союзников, но это может столкнуться с сомнениями других стран.
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
WP: в США признали, что поставка F-16 не даст Киеву превосходства в воздухе
Вчера, 20:05
 
В миреКиевДжейк СалливанСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала