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Салливан: союзники будут сомневаться, если США перестанут поддерживать Киев
Салливан: союзники будут сомневаться, если США перестанут поддерживать Киев - РИА Новости, 04.12.2023
Салливан: союзники будут сомневаться, если США перестанут поддерживать Киев
Отсутствие поддержки Киева со стороны США подорвало бы и международные усилия по помощи Украине, заявил советник американского президента по нацбезопасности... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T23:13
2023-12-04T23:13
2023-12-04T23:14
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Отсутствие поддержки Киева со стороны США подорвало бы и международные усилия по помощи Украине, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. "Остальные, смотря на нас, скажут: "Вы не даете денег". Это подорвет наши усилия по созданию широкой международной коалиции", - сказал он журналистам. Салливан отметил, что новую помощь Киеву конгрессу лучше согласовать до конца года, поскольку деньги заканчиваются, а без утвержденных ассигнований поставки оружия прекратятся. Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что США продолжат консолидировать усилия союзников, но это может столкнуться с сомнениями других стран.
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в мире, киев, джейк салливан, сша, украина
В мире, Киев, Джейк Салливан, США, Украина
Салливан: союзники будут сомневаться, если США перестанут поддерживать Киев
Салливан: без поддержки Киева со стороны США другие союзники станут сомневаться
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Отсутствие поддержки Киева со стороны США подорвало бы и международные усилия по помощи Украине, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«
"Остальные, смотря на нас, скажут: "Вы не даете денег". Это подорвет наши усилия по созданию широкой международной коалиции", - сказал он журналистам.
Салливан отметил, что новую помощь Киеву конгрессу лучше согласовать до конца года, поскольку деньги заканчиваются, а без утвержденных ассигнований поставки оружия прекратятся.
Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что США продолжат консолидировать усилия союзников, но это может столкнуться с сомнениями других стран.
WP: в США признали, что поставка F-16 не даст Киеву превосходства в воздухе