https://ria.ru/20231204/podderzhka-1913768158.html

Салливан: союзники будут сомневаться, если США перестанут поддерживать Киев

Салливан: союзники будут сомневаться, если США перестанут поддерживать Киев - РИА Новости, 04.12.2023

Салливан: союзники будут сомневаться, если США перестанут поддерживать Киев

Отсутствие поддержки Киева со стороны США подорвало бы и международные усилия по помощи Украине, заявил советник американского президента по нацбезопасности... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T23:13

2023-12-04T23:13

2023-12-04T23:14

в мире

киев

джейк салливан

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Отсутствие поддержки Киева со стороны США подорвало бы и международные усилия по помощи Украине, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. "Остальные, смотря на нас, скажут: "Вы не даете денег". Это подорвет наши усилия по созданию широкой международной коалиции", - сказал он журналистам. Салливан отметил, что новую помощь Киеву конгрессу лучше согласовать до конца года, поскольку деньги заканчиваются, а без утвержденных ассигнований поставки оружия прекратятся. Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что США продолжат консолидировать усилия союзников, но это может столкнуться с сомнениями других стран.

https://ria.ru/20231204/postavka-1913741556.html

киев

сша

украина

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в мире, киев, джейк салливан, сша, украина