https://ria.ru/20231204/pobediteli-1913649093.html

В Якутске определили победителей международного конкурса ледовых скульптур

В Якутске определили победителей международного конкурса ледовых скульптур - РИА Новости, 04.12.2023

В Якутске определили победителей международного конкурса ледовых скульптур

В Якутске определили победителей международного конкурса ледовых и снежных скульптур, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:45

2023-12-04T14:45

2023-12-04T15:16

республика саха (якутия)

якутск

монголия

евгений григорьев

республика саха (якутия)

россия

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ЯКУТСК, 4 дек - РИА Новости. В Якутске определили победителей международного конкурса ледовых и снежных скульптур, сообщает пресс-служба администрации города. Ранее сообщалось о том, что 27 ноября в Якутске в рамках ежегодного фестиваля "Зима начинается с Якутии" стартовал международный конкурс ледовых и снежных скульптур. На конкурс приехали команды из Монголии, Хабаровского края и Тувы. Награждение прошло по трем номинациям конкурса. "Первое место в блиц-турнире заняла команда "РОК" из города Якутска - Роман Шадрин и Николай Колодезников за композицию "Сияние звезды", по снежным скульптурам победила команда "Strongmen" из Монголии - Алтанбагана Улзийбаяр и Энхжаргал Дамдин за композицию "Счастье". Кубком и медалями за первое место по ледовым скульптурам награждена сборная команда "Чолбон" - Архип Скрябин из Мегино-Кангаласского улуса и Николай Петров из Верхневилюйского улуса за скульптуру "Портал вселенной", - рассказали организаторы. Награды вручили председатель жюри конкурса Егор Степанов, директор ледового парка "Северное сияние" Алексей Демьянов. Призы и кубки победителям вручил глава города Якутска Евгений Григорьев.

https://ria.ru/20231202/led-1913307010.html

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якутск, монголия, евгений григорьев, республика саха (якутия), россия