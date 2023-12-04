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В Якутске определили победителей международного конкурса ледовых скульптур
В Якутске определили победителей международного конкурса ледовых скульптур - РИА Новости, 04.12.2023
В Якутске определили победителей международного конкурса ледовых скульптур
В Якутске определили победителей международного конкурса ледовых и снежных скульптур, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:45
2023-12-04T14:45
2023-12-04T15:16
республика саха (якутия)
якутск
монголия
евгений григорьев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 4 дек - РИА Новости. В Якутске определили победителей международного конкурса ледовых и снежных скульптур, сообщает пресс-служба администрации города. Ранее сообщалось о том, что 27 ноября в Якутске в рамках ежегодного фестиваля "Зима начинается с Якутии" стартовал международный конкурс ледовых и снежных скульптур. На конкурс приехали команды из Монголии, Хабаровского края и Тувы. Награждение прошло по трем номинациям конкурса. "Первое место в блиц-турнире заняла команда "РОК" из города Якутска - Роман Шадрин и Николай Колодезников за композицию "Сияние звезды", по снежным скульптурам победила команда "Strongmen" из Монголии - Алтанбагана Улзийбаяр и Энхжаргал Дамдин за композицию "Счастье". Кубком и медалями за первое место по ледовым скульптурам награждена сборная команда "Чолбон" - Архип Скрябин из Мегино-Кангаласского улуса и Николай Петров из Верхневилюйского улуса за скульптуру "Портал вселенной", - рассказали организаторы. Награды вручили председатель жюри конкурса Егор Степанов, директор ледового парка "Северное сияние" Алексей Демьянов. Призы и кубки победителям вручил глава города Якутска Евгений Григорьев.
https://ria.ru/20231202/led-1913307010.html
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якутск, монголия, евгений григорьев, республика саха (якутия), россия
Республика Саха (Якутия), Якутск, Монголия, Евгений Григорьев, Республика Саха (Якутия), Россия
ЯКУТСК, 4 дек - РИА Новости. В Якутске определили победителей международного конкурса ледовых и снежных скульптур, сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее сообщалось о том, что 27 ноября в Якутске в рамках ежегодного фестиваля "Зима начинается с Якутии" стартовал международный конкурс ледовых и снежных скульптур. На конкурс приехали команды из Монголии, Хабаровского края и Тувы.
Награждение прошло по трем номинациям конкурса. "Первое место в блиц-турнире заняла команда "РОК" из города Якутска - Роман Шадрин и Николай Колодезников за композицию "Сияние звезды", по снежным скульптурам победила команда "Strongmen" из Монголии - Алтанбагана Улзийбаяр и Энхжаргал Дамдин за композицию "Счастье". Кубком и медалями за первое место по ледовым скульптурам награждена сборная команда "Чолбон" - Архип Скрябин из Мегино-Кангаласского улуса и Николай Петров из Верхневилюйского улуса за скульптуру "Портал вселенной", - рассказали организаторы.
Награды вручили председатель жюри конкурса Егор Степанов, директор ледового парка "Северное сияние" Алексей Демьянов. Призы и кубки победителям вручил глава города Якутска Евгений Григорьев.
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