https://ria.ru/20231204/pnevmoniya-1913645470.html
В Италии зафиксировали первые случаи пневмонии Mycoplasma pneumoniae
В Италии зафиксировали первые случаи пневмонии Mycoplasma pneumoniae - РИА Новости, 04.12.2023
В Италии зафиксировали первые случаи пневмонии Mycoplasma pneumoniae
Первые случаи пневмонии у детей, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae, зафиксированы в Италии, сообщил Высший институт здравоохранения (ISS). РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:31
2023-12-04T14:31
2023-12-04T14:31
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РИМ, 4 дек – РИА Новости. Первые случаи пневмонии у детей, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae, зафиксированы в Италии, сообщил Высший институт здравоохранения (ISS). "На данный момент зарегистрировано два случая Mycoplasma pneumoniae у детей, госпитализированных в Перудже с респираторными симптомами", - говорится в сообщении. При этом ведомство уточняет, речь идет об известном патогене, "который всегда циркулировал в обществе". Поскольку внимание к такому типу респираторных заболеваний усилилось после случаев во Франции, Нидерландах и Дании, ISS привела справочную информацию об этой бактерии, уточнив, что она "ответственна" за 10-20% случаев пневмонии в глобальном масштабе. После заявления Института о случаях заболевания в области Эмилия-Романья сообщила газета la Repubblica. В публикации уточняется, что в больницах имеет место рост сезонных респираторных заболеваний, "ответственность за который пневмония не несет".
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в мире, италия, перуджа, франция, здоровье - общество
В мире, Италия, Перуджа, Франция, Здоровье - Общество
В Италии зафиксировали первые случаи пневмонии Mycoplasma pneumoniae
В Италии зафиксировали первые случаи пневмонии Mycoplasma pneumoniae у детей