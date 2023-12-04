https://ria.ru/20231204/peskov-1913580595.html

Песков прокомментировал инцидент с эсминцем США в китайских водах

Песков прокомментировал инцидент с эсминцем США в китайских водах - РИА Новости, 04.12.2023

Песков прокомментировал инцидент с эсминцем США в китайских водах

Москва не приветствует никакие провокации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент с американским эсминцем и ВМС Китая. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:36

2023-12-04T11:36

2023-12-04T16:31

дмитрий песков

в мире

сша

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва не приветствует никакие провокации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент с американским эсминцем и ВМС Китая.В понедельник южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая заявила, что прибрежный боевой корабль USS Gabrielle Giffords ВМС США без разрешения Пекина "незаконно вошел" в территориальные воды около архипелага Наньша (Спратли)."В целом любого рода провокационные действия мы не приветствуем. Наоборот, приветствуются любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности", — сказал Песков.КНР на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросу принадлежности некоторых островов в Южно-Китайском море. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). На их шельфах обнаружили запасы углеводородов.Ситуация в регионе осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где разрешает международное право.

https://ria.ru/20231204/kitay-1913579940.html

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дмитрий песков, в мире, сша