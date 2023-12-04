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В перестрелке на северо-востоке Индии погибли не менее 13 человек - РИА Новости, 04.12.2023
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16:21 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/perestrelka-1913678515.html
В перестрелке на северо-востоке Индии погибли не менее 13 человек
В перестрелке на северо-востоке Индии погибли не менее 13 человек - РИА Новости, 04.12.2023
В перестрелке на северо-востоке Индии погибли не менее 13 человек
Тела 13 погибших в перестрелке человек были найдены в штате Манипур, где с мая продолжаются межэтнические столкновения, сообщила газета Indian Express. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:21
2023-12-04T16:21
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – РИА Новости. Тела 13 погибших в перестрелке человек были найдены в штате Манипур, где с мая продолжаются межэтнические столкновения, сообщила газета Indian Express. По словам источников в силовых структурах, округ Теннупал, где были обнаружены тела, "является районом, где в прошлом не было зарегистрировано конфликтов во время нынешнего этнического насилия". "Когда сотрудники службы безопасности прибыли на место сегодня днем (после начала перестрелки), они обнаружили 13 тел", - сообщили источники в безопасности, добавив, что "их личности еще не известны и не проверены". По данным источников в силовых структурах, оружия рядом с телами обнаружено не было. Вспышки насилия и столкновения начались в ряде мест в индийском штате Манипур в начале мая этого года на фоне требования народа мейтей получить в Индии статус зарегистрированного племени. Эти требования вызвали протест у представителей народности куки, составляющей коренное население штата. В знак протеста они провели "Марш племенной солидарности", во время которого и вспыхнули беспорядки. Согласно уточненным данным властей штата, в результате столкновений были убиты 142 человека и 17 пропали без вести. В представленном в Верховный суд отчете правительства штата говорится, что по состоянию на 4 июля полицией было зарегистрировано 5 995 сообщений о правонарушении, а шесть "важных" подобных сообщений были переданы в центральное бюро расследования. Власти также заявили, что во время столкновений зарегистрировали 5053 случая поджога, арестовали 181 человека, а 6745 человек находятся под стражей.
https://ria.ru/20231204/strelba-1913591945.html
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индия, в мире, манипур
Индия, В мире, Манипур
В перестрелке на северо-востоке Индии погибли не менее 13 человек

Indian Express: в индийском штате Манипур нашли тела 13 погибших в перестрелке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники силовых структур в Индии
Сотрудники силовых структур в Индии - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники силовых структур в Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – РИА Новости. Тела 13 погибших в перестрелке человек были найдены в штате Манипур, где с мая продолжаются межэтнические столкновения, сообщила газета Indian Express.
По словам источников в силовых структурах, округ Теннупал, где были обнаружены тела, "является районом, где в прошлом не было зарегистрировано конфликтов во время нынешнего этнического насилия".
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"Когда сотрудники службы безопасности прибыли на место сегодня днем (после начала перестрелки), они обнаружили 13 тел", - сообщили источники в безопасности, добавив, что "их личности еще не известны и не проверены".
По данным источников в силовых структурах, оружия рядом с телами обнаружено не было.
Вспышки насилия и столкновения начались в ряде мест в индийском штате Манипур в начале мая этого года на фоне требования народа мейтей получить в Индии статус зарегистрированного племени. Эти требования вызвали протест у представителей народности куки, составляющей коренное население штата. В знак протеста они провели "Марш племенной солидарности", во время которого и вспыхнули беспорядки.
Согласно уточненным данным властей штата, в результате столкновений были убиты 142 человека и 17 пропали без вести. В представленном в Верховный суд отчете правительства штата говорится, что по состоянию на 4 июля полицией было зарегистрировано 5 995 сообщений о правонарушении, а шесть "важных" подобных сообщений были переданы в центральное бюро расследования. Власти также заявили, что во время столкновений зарегистрировали 5053 случая поджога, арестовали 181 человека, а 6745 человек находятся под стражей.
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