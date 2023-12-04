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Около 80 процентов населения Газы были перемещены с 7 октября
Около 80 процентов населения Газы были перемещены с 7 октября - РИА Новости, 04.12.2023
Около 80 процентов населения Газы были перемещены с 7 октября
Около 80% населения Газы или 1,9 миллиона человек были перемещены с 7 октября, около 1,2 миллиона находятся в 156 убежищах Агентства ООН для помощи палестинским РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:44
2023-12-04T14:44
2023-12-04T14:44
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ЖЕНЕВА, 4 дек - РИА Новости. Около 80% населения Газы или 1,9 миллиона человек были перемещены с 7 октября, около 1,2 миллиона находятся в 156 убежищах Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), говорится в отчёте организации. "С 7 октября около 1,9 миллиона человек (или более 80% населения) были перемещены по всему сектору Газа", - сказано в документе. Организация уточняет, что по состоянию на 2 декабря около 1,2 миллиона внутренне перемещенных лиц укрывались в 156 объектах БАПОР.
https://ria.ru/20231203/gaza-1913476494.html
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в мире, оон, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ООН, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Около 80 процентов населения Газы были перемещены с 7 октября
Около 80 процентов населения Газы были перемещены по всей территории с 7 октября