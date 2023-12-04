https://ria.ru/20231204/pensiya-1913613812.html
В России уже свыше миллиона жителей новых регионов получают пенсии
В России уже свыше миллиона жителей новых регионов получают пенсии - РИА Новости, 04.12.2023
В России уже свыше миллиона жителей новых регионов получают пенсии
Более миллиона граждан Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей получают российские пенсии, свидетельствует сайт... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:23
2023-12-04T13:23
2023-12-04T13:24
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более миллиона граждан Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей получают российские пенсии, свидетельствует сайт Социального фонда России. "На данный момент российские пенсии получает уже свыше миллиона граждан четырех новых субъектов России. Наши специалисты продолжают работу по назначению средств, чтобы еще больше жителей получали положенное пенсионное обеспечение и узнавали о других социальных мерах господдержки", - сказал председатель Соцфонда Сергей Чирков. По данным ведомства, пенсии по российскому законодательству в Донецкой Народной Республике получают 474 тысячи человек, в Луганской Народной Республике – 373 тысячи, в Запорожской области – 140,5 тысяч, в Херсонской области – 54 тысячи. "Пенсии и выплаты по российскому законодательству стали доступны жителям новых регионов в этом году. С марта текущего года до марта следующего действует переходный период, когда граждане могут обратиться за оформлением российской пенсии. В этом случае она будет назначена с 1 марта 2023 года, но не ранее, чем возникло право на пенсию", - объяснили в фонде. Пенсионеры, получающие выплаты по региональным законам ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, продолжат получать их до момента переоформления выплат по российским нормам. Если после перерасчета размер пенсии окажется меньше, чем был до этого, выплаты сохранят на прежнем уровне без уменьшения, уточнили в сообщении. "Заявление на российскую пенсию принимается в отделениях Социального фонда и МФЦ в новых субъектах. Обратиться за назначением можно также через портал Госуслуг, необходимые документы при этом представляются в клиентскую службу Соцфонда. Оформить пенсии и пособия могут также граждане, которые выехали за пределы новых регионов. Им следует обратиться в ближайшее отделение фонда или МФЦ", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231127/pensii-1912227123.html
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луганская народная республика, россия, сергей чирков, херсонская область , общество
Луганская Народная Республика, Россия, Сергей Чирков, Херсонская область , Общество
В России уже свыше миллиона жителей новых регионов получают пенсии
Соцфонд: уже свыше миллиона жителей новых регионов получают российские пенсии
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более миллиона граждан Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей получают российские пенсии, свидетельствует сайт Социального фонда России.
«
"На данный момент российские пенсии получает уже свыше миллиона граждан четырех новых субъектов России. Наши специалисты продолжают работу по назначению средств, чтобы еще больше жителей получали положенное пенсионное обеспечение и узнавали о других социальных мерах господдержки", - сказал председатель Соцфонда Сергей Чирков.
По данным ведомства, пенсии по российскому законодательству в Донецкой Народной Республике
получают 474 тысячи человек, в Луганской Народной Республике – 373 тысячи, в Запорожской области
– 140,5 тысяч, в Херсонской области – 54 тысячи.
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"Пенсии и выплаты по российскому законодательству стали доступны жителям новых регионов в этом году. С марта текущего года до марта следующего действует переходный период, когда граждане могут обратиться за оформлением российской пенсии. В этом случае она будет назначена с 1 марта 2023 года, но не ранее, чем возникло право на пенсию", - объяснили в фонде.
Пенсионеры, получающие выплаты по региональным законам ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, продолжат получать их до момента переоформления выплат по российским нормам. Если после перерасчета размер пенсии окажется меньше, чем был до этого, выплаты сохранят на прежнем уровне без уменьшения, уточнили в сообщении.
"Заявление на российскую пенсию принимается в отделениях Социального фонда и МФЦ в новых субъектах. Обратиться за назначением можно также через портал Госуслуг, необходимые документы при этом представляются в клиентскую службу Соцфонда. Оформить пенсии и пособия могут также граждане, которые выехали за пределы новых регионов. Им следует обратиться в ближайшее отделение фонда или МФЦ", - добавили в ведомстве.
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