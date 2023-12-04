https://ria.ru/20231204/otnosheniya-1913724625.html
Путин оценил двусторонние отношения России и Турции
Путин оценил двусторонние отношения России и Турции - РИА Новости, 04.12.2023
Путин оценил двусторонние отношения России и Турции
Отношения с Турцией находятся на хорошем уровне, в том числе и в сфере энергетики, заявил в понедельник президент России Владимир Путин на церемонии вручения... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:47
2023-12-04T18:47
2023-12-04T19:30
в мире
владимир путин
турция
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Отношения с Турцией находятся на хорошем уровне, в том числе и в сфере энергетики, заявил в понедельник президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле."Партнерство России с Турецкой Республикой находится на высоком уровне, опирается на многолетний опыт эффективного взаимодействия в различных сферах, причем обе стороны настроены и далее развивать связи на принципах добрососедства, партнерства и взаимной выгоды. Все ключевые двусторонние вопросы находятся на повестке наших с президентом Эрдоганом регулярных контактов", - сказал Путин.Он подчеркнул, что Россия активно сотрудничает с Турцией в сфере энергетики."Особо отмечу, что подлинно стратегический характер носит российско-турецкое взаимодействие в энергетике. Росатом продолжает возводить первую в Турции атомную электростанцию "Аккую". Налажено тесное сотрудничество в газовой сфере в рамках эксплуатации трубопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток". Ведется работа по созданию на территории Турции газораспределительного хаба", - отметил президент.Также Путин указал на развитие сотрудничества с Турцией и в других областях. "У нас еще много других интересных проектов, совместных начинаний, в том числе и в сфере торговли, сфере высоких технологий", - добавил российский президент.
https://ria.ru/20230904/putin-1894182834.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, турция
В мире, Владимир Путин, Турция
Путин оценил двусторонние отношения России и Турции
Путин: отношения России и Турции находятся на хорошем уровне
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Отношения с Турцией находятся на хорошем уровне, в том числе и в сфере энергетики, заявил в понедельник президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
"Партнерство России с Турецкой Республикой находится на высоком уровне, опирается на многолетний опыт эффективного взаимодействия в различных сферах, причем обе стороны настроены и далее развивать связи на принципах добрососедства, партнерства и взаимной выгоды. Все ключевые двусторонние вопросы находятся на повестке наших с президентом Эрдоганом регулярных контактов", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия активно сотрудничает с Турцией в сфере энергетики.
"Особо отмечу, что подлинно стратегический характер носит российско-турецкое взаимодействие в энергетике. Росатом
продолжает возводить первую в Турции атомную электростанцию "Аккую
". Налажено тесное сотрудничество в газовой сфере в рамках эксплуатации трубопроводов "Голубой поток
" и "Турецкий поток
". Ведется работа по созданию на территории Турции газораспределительного хаба", - отметил президент.
Также Путин указал на развитие сотрудничества с Турцией и в других областях. "У нас еще много других интересных проектов, совместных начинаний, в том числе и в сфере торговли, сфере высоких технологий", - добавил российский президент.
Эрдоган назвал Путина дорогим другом