https://ria.ru/20231204/otnosheniya-1913724625.html

Путин оценил двусторонние отношения России и Турции

Путин оценил двусторонние отношения России и Турции - РИА Новости, 04.12.2023

Путин оценил двусторонние отношения России и Турции

Отношения с Турцией находятся на хорошем уровне, в том числе и в сфере энергетики, заявил в понедельник президент России Владимир Путин на церемонии вручения... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:47

2023-12-04T18:47

2023-12-04T19:30

в мире

владимир путин

турция

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Отношения с Турцией находятся на хорошем уровне, в том числе и в сфере энергетики, заявил в понедельник президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле."Партнерство России с Турецкой Республикой находится на высоком уровне, опирается на многолетний опыт эффективного взаимодействия в различных сферах, причем обе стороны настроены и далее развивать связи на принципах добрососедства, партнерства и взаимной выгоды. Все ключевые двусторонние вопросы находятся на повестке наших с президентом Эрдоганом регулярных контактов", - сказал Путин.Он подчеркнул, что Россия активно сотрудничает с Турцией в сфере энергетики."Особо отмечу, что подлинно стратегический характер носит российско-турецкое взаимодействие в энергетике. Росатом продолжает возводить первую в Турции атомную электростанцию "Аккую". Налажено тесное сотрудничество в газовой сфере в рамках эксплуатации трубопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток". Ведется работа по созданию на территории Турции газораспределительного хаба", - отметил президент.Также Путин указал на развитие сотрудничества с Турцией и в других областях. "У нас еще много других интересных проектов, совместных начинаний, в том числе и в сфере торговли, сфере высоких технологий", - добавил российский президент.

https://ria.ru/20230904/putin-1894182834.html

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в мире, владимир путин, турция