https://ria.ru/20231204/otnosheniya-1913643888.html

Источник рассказал, почему отношения Испании с другими странами ухудшаются

Источник рассказал, почему отношения Испании с другими странами ухудшаются - РИА Новости, 04.12.2023

Источник рассказал, почему отношения Испании с другими странами ухудшаются

Дипломатические кризисы в отношениях Испании с другими странами, в том числе с Израилем, связаны с тем, что в испанском министерстве иностранных дел нет опытных РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:26

2023-12-04T14:26

2023-12-04T14:26

в мире

испания

педро санчес

евросоюз

хамас

мадрид

израиль

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Дипломатические кризисы в отношениях Испании с другими странами, в том числе с Израилем, связаны с тем, что в испанском министерстве иностранных дел нет опытных дипломатов, пишет газета ABC со ссылкой на источники. Издание отмечает, что среди таких "кризисов" можно назвать поворот в Сахаре, у премьера Испании Педро Санчеса была абсолютная свобода действий, когда дело дошло до принятия решения. Санчес поддержал марокканскую инициативу 2007 года о предоставлении Западной Сахаре автономного статуса. После этого Испания начала новый "дипломатический кризис" с Алжиром, который отозвал посла для консультаций. Среди последних газета отмечает кризис между Испанией и Израилем. "Нет никакой координации. Монклоа (официальная резиденция премьер-министра Испании) принимает далеко идущие решения, в которых они ошибаются, потому что у них нет опытных дипломатов в министерстве иностранных дел", - заявил изданию неназванный дипломатический источник. Источник подчеркнул, что в данный момент между правительством Испании и МИД нет "ни связи, ни командной работы". В марте 2022 года МИД Алжира объявил об отзыве своего посла в Мадриде для консультаций после заявления испанских властей в поддержку предложения Марокко о предоставлении автономии Западной Сахаре. Санчес ранее в послании марокканскому королю Мухаммеду VI назвал выдвинутую в 2007 году Марокко инициативу по предоставлению автономного статуса территории Западной Сахары "наиболее серьезной и реалистичной". В начале июня 2022 года Алжир приостановил действие договора о дружбе и добрососедстве с Испанией. Ранее Израиль отозвал своего посла в Мадриде для консультаций на фоне скандала, связанного с антиизраильскими заявлениями Санчеса. Во время визита в Египет премьер Испании заявил, что временного прекращения огня в Газе недостаточно, поэтому необходимо прийти к постоянным гуманитарным соглашениям. Отвечая на вопрос, будет ли Мадрид в одностороннем порядке признавать государство Палестина, премьер королевства заверил, что если ЕС не признает его, то Испания примет собственное решение. Это вызвало недовольство в израильской столице: правительство Нетаньяху обвинило Санчеса в "поддержке терроризма" ХАМАС, о чем и сообщило в Мадрид по дипломатическим каналам.

https://ria.ru/20231130/izrail-1912977245.html

https://ria.ru/20231122/palestina-1911060109.html

испания

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в мире, испания, педро санчес, евросоюз, хамас, мадрид, израиль