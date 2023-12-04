https://ria.ru/20231204/orvi-1913559188.html

В Хабаровске заболевания ОРВИ у взрослых превысили эпидпорог

В Хабаровске заболевания ОРВИ у взрослых превысили эпидпорог - РИА Новости, 04.12.2023

В Хабаровске заболевания ОРВИ у взрослых превысили эпидпорог

Заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) у взрослых в Хабаровске превысили эпидпорог почти на 50%, закрыты на карантин классы в школах и... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T10:32

2023-12-04T10:32

2023-12-04T10:32

хабаровск

здоровье - общество

общество

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ХАБАРОВСК, 4 дек - РИА Новости. Заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) у взрослых в Хабаровске превысили эпидпорог почти на 50%, закрыты на карантин классы в школах и группы в детских садах, сообщает мэрия. "Уровень заболеваемости взрослого населения превышает эпидпорог на 48,5 процента, сообщили в городском управлении социального развития. Среди детей превышения эпидпорога нет. В Хабаровске закрыто на карантин по ОРВИ четыре группы в четырёх детских садах и 11 классов в пяти школах", - информирует мэрия в своем Telegram-канале. Отмечается, что ситуация с гриппом пока не вызывает опасений – зафиксированы единичные случаи болезни. В Хабаровске установились стойкие морозы в районе минус 20-25 градусов с конца ноября. В начале декабря наступило потепление. Синоптики сообщают о дневных температурах на предстоящую неделю в районе от 0 до минус 10 градусов. В понедельник в городе порядка 5 градусов ниже ноля. Ночные температуры будут колебаться от минус 8 до минус 15 градусов.

https://ria.ru/20231202/knr-1913327706.html

хабаровск

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хабаровск, здоровье - общество, общество