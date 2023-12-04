https://ria.ru/20231204/oruzhie-1913768421.html

Салливан рассказал, когда США прекратят поставлять оружие Украине

Салливан рассказал, когда США прекратят поставлять оружие Украине - РИА Новости, 04.12.2023

Салливан рассказал, когда США прекратят поставлять оружие Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что после того, как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь Украине, РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T23:14

2023-12-04T23:14

2023-12-04T23:58

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ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что после того, как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся."Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине", — сообщил он журналистам на брифинге.Салливан вновь призвал американских конгрессменов поддержать запрос президента США Джо Байдена, чтобы дать Вашингтону возможность продолжать военную поддержку Киева.Ранее сегодня официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США считают тяжелым положение Украины с учетом того, что выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева закончатся "очень скоро", и добавил, что американская администрация потратила уже свыше 97 процентов от общей суммы первоначально выделенных средств.Президент США Джо Байден запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении поддержки Киева.Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС устали от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. Так, газета The New York Times обращала внимание, что Киев испытывает нехватку не только внимания медиа, но и боеприпасов.

https://ria.ru/20231204/kongress-1913585484.html

https://ria.ru/20231204/podderzhka-1913768158.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, джейк салливан, сергей лавров, джо байден, нато