https://ria.ru/20231204/orenburg-1913673248.html

Региональный этап фестиваля "Театральное Приволжье" пройдет в Оренбурге

Региональный этап фестиваля "Театральное Приволжье" пройдет в Оренбурге - РИА Новости, 04.12.2023

Региональный этап фестиваля "Театральное Приволжье" пройдет в Оренбурге

В Оренбурге пройдет региональный этап фестиваля Приволжского федерального округа "Театральное Приволжье" в категории "Молодежные театральные коллективы и... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T16:08

2023-12-04T16:08

2023-12-04T16:08

оренбургская область

игорь комаров

бузулук

оренбург

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Оренбурге пройдет региональный этап фестиваля Приволжского федерального округа "Театральное Приволжье" в категории "Молодежные театральные коллективы и студии", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. В оргкомитет поступило шесть заявок от пяти творческих коллективов из Оренбурга, Бузулука, Новотроицка, Соль-Илецкого городского округа и Красногвардейского района. Возраст участников – от 18 до 35 лет включительно. Они не являются артистами профессиональных театров. Итоги регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье" станут известны до 10 декабря. Победитель примет участие в окружном этапе, который пройдет в январе-феврале 2024 года. В прошлом сезоне в финале фестиваля Оренбуржье представил народный студенческий театр "Горицвет" Оренбургского государственного медицинского университета. С постановкой "Игра любви и случая" коллектив стал лауреатом третьей степени в номинации "Лучший молодежный спектакль". Фестиваль детских и молодежных коллективов "Театральное Приволжье" проводится по инициативе полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Мероприятие объединяет театральное сообщество регионов, способствует росту интереса к театральному искусству и развитию творческого потенциала жителей округа. Ежегодно в фестивале участвуют около 400 театральных коллективов, более шести тысяч актеров.

https://ria.ru/20231202/orenburzhe-1913306872.html

бузулук

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь комаров, бузулук, оренбург