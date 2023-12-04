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Региональный этап фестиваля "Театральное Приволжье" пройдет в Оренбурге - РИА Новости, 04.12.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
16:08 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/orenburg-1913673248.html
Региональный этап фестиваля "Театральное Приволжье" пройдет в Оренбурге
Региональный этап фестиваля "Театральное Приволжье" пройдет в Оренбурге - РИА Новости, 04.12.2023
Региональный этап фестиваля "Театральное Приволжье" пройдет в Оренбурге
В Оренбурге пройдет региональный этап фестиваля Приволжского федерального округа "Театральное Приволжье" в категории "Молодежные театральные коллективы и... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:08
2023-12-04T16:08
оренбургская область
игорь комаров
бузулук
оренбург
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Оренбурге пройдет региональный этап фестиваля Приволжского федерального округа "Театральное Приволжье" в категории "Молодежные театральные коллективы и студии", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. В оргкомитет поступило шесть заявок от пяти творческих коллективов из Оренбурга, Бузулука, Новотроицка, Соль-Илецкого городского округа и Красногвардейского района. Возраст участников – от 18 до 35 лет включительно. Они не являются артистами профессиональных театров. Итоги регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье" станут известны до 10 декабря. Победитель примет участие в окружном этапе, который пройдет в январе-феврале 2024 года. В прошлом сезоне в финале фестиваля Оренбуржье представил народный студенческий театр "Горицвет" Оренбургского государственного медицинского университета. С постановкой "Игра любви и случая" коллектив стал лауреатом третьей степени в номинации "Лучший молодежный спектакль". Фестиваль детских и молодежных коллективов "Театральное Приволжье" проводится по инициативе полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Мероприятие объединяет театральное сообщество регионов, способствует росту интереса к театральному искусству и развитию творческого потенциала жителей округа. Ежегодно в фестивале участвуют около 400 театральных коллективов, более шести тысяч актеров.
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игорь комаров, бузулук, оренбург
Оренбургская область, Игорь Комаров, Бузулук, Оренбург

Региональный этап фестиваля "Театральное Приволжье" пройдет в Оренбурге

© Фото : Официальный портал Правительства Оренбургской областиРегиональный этап фестиваля "Театральное Приволжье" пройдет в Оренбурге
Региональный этап фестиваля Театральное Приволжье пройдет в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : Официальный портал Правительства Оренбургской области
Региональный этап фестиваля "Театральное Приволжье" пройдет в Оренбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Оренбурге пройдет региональный этап фестиваля Приволжского федерального округа "Театральное Приволжье" в категории "Молодежные театральные коллективы и студии", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
В оргкомитет поступило шесть заявок от пяти творческих коллективов из Оренбурга, Бузулука, Новотроицка, Соль-Илецкого городского округа и Красногвардейского района. Возраст участников – от 18 до 35 лет включительно. Они не являются артистами профессиональных театров.
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Итоги регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье" станут известны до 10 декабря. Победитель примет участие в окружном этапе, который пройдет в январе-феврале 2024 года.
В прошлом сезоне в финале фестиваля Оренбуржье представил народный студенческий театр "Горицвет" Оренбургского государственного медицинского университета. С постановкой "Игра любви и случая" коллектив стал лауреатом третьей степени в номинации "Лучший молодежный спектакль".
Фестиваль детских и молодежных коллективов "Театральное Приволжье" проводится по инициативе полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Мероприятие объединяет театральное сообщество регионов, способствует росту интереса к театральному искусству и развитию творческого потенциала жителей округа. Ежегодно в фестивале участвуют около 400 театральных коллективов, более шести тысяч актеров.
 
Оренбургская областьИгорь КомаровБузулукОренбург
 
 
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