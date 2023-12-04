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"Они не выигрывают": Орбан нашел лучшее применение деньгам для Киева - РИА Новости, 04.12.2023
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18:57 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/orban-1913727915.html
"Они не выигрывают": Орбан нашел лучшее применение деньгам для Киева
"Они не выигрывают": Орбан нашел лучшее применение деньгам для Киева - РИА Новости, 04.12.2023
"Они не выигрывают": Орбан нашел лучшее применение деньгам для Киева
Европа должна прекратить отправлять Украине финансовую и военную помощь, а высвобожденные средства направить на собственное развитие, заявил премьер-министр... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:57
2023-12-04T18:57
в мире
киев
украина
европа
виктор орбан
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Европа должна прекратить отправлять Украине финансовую и военную помощь, а высвобожденные средства направить на собственное развитие, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х."Они (ВСУ. — Прим. ред.) не выигрывают. Маловероятно, что, если мы пришлем еще больше денег, они выиграют. &lt;…&gt; Мы должны сконцентрироваться на прекращении огня, а не на поддержании конфликта, поэтому мы не должны финансировать этот конфликт", — отметил он.Орбан подчеркнул, что из-за вливания колоссальных средств в Украину экономика европейских стран находится в плачевном состоянии.Ранее Виктор Орбан заявил, что амбициозный план Европы по Украине, инициаторы которого надеялись нанести поражение России путем финансирования Киева, оказался провальным.Венгрия с начала спецоперации выступает против введения санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия украинской армии. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять вооружения Киеву с территории страны.
https://ria.ru/20231204/zelenskiy-1913670938.html
https://ria.ru/20231204/oruzhie-1913678263.html
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в мире, киев, украина, европа, виктор орбан, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Европа, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины
"Они не выигрывают": Орбан нашел лучшее применение деньгам для Киева

Орбан призвал перестать финансировать Украину и попытаться достичь мира

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек РИА Новости. Европа должна прекратить отправлять Украине финансовую и военную помощь, а высвобожденные средства направить на собственное развитие, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.
"Они (ВСУ. Прим. ред.) не выигрывают. Маловероятно, что, если мы пришлем еще больше денег, они выиграют. <…> Мы должны сконцентрироваться на прекращении огня, а не на поддержании конфликта, поэтому мы не должны финансировать этот конфликт", — отметил он.
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15:58
Орбан подчеркнул, что из-за вливания колоссальных средств в Украину экономика европейских стран находится в плачевном состоянии.
Ранее Виктор Орбан заявил, что амбициозный план Европы по Украине, инициаторы которого надеялись нанести поражение России путем финансирования Киева, оказался провальным.
Венгрия с начала спецоперации выступает против введения санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия украинской армии. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять вооружения Киеву с территории страны.
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В миреКиевУкраинаЕвропаВиктор ОрбанВооруженные силы Украины
 
 
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