https://ria.ru/20231204/orban-1913727915.html
"Они не выигрывают": Орбан нашел лучшее применение деньгам для Киева
"Они не выигрывают": Орбан нашел лучшее применение деньгам для Киева - РИА Новости, 04.12.2023
"Они не выигрывают": Орбан нашел лучшее применение деньгам для Киева
Европа должна прекратить отправлять Украине финансовую и военную помощь, а высвобожденные средства направить на собственное развитие, заявил премьер-министр... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:57
2023-12-04T18:57
2023-12-04T18:57
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Европа должна прекратить отправлять Украине финансовую и военную помощь, а высвобожденные средства направить на собственное развитие, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х."Они (ВСУ. — Прим. ред.) не выигрывают. Маловероятно, что, если мы пришлем еще больше денег, они выиграют. <…> Мы должны сконцентрироваться на прекращении огня, а не на поддержании конфликта, поэтому мы не должны финансировать этот конфликт", — отметил он.Орбан подчеркнул, что из-за вливания колоссальных средств в Украину экономика европейских стран находится в плачевном состоянии.Ранее Виктор Орбан заявил, что амбициозный план Европы по Украине, инициаторы которого надеялись нанести поражение России путем финансирования Киева, оказался провальным.Венгрия с начала спецоперации выступает против введения санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия украинской армии. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять вооружения Киеву с территории страны.
https://ria.ru/20231204/zelenskiy-1913670938.html
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В мире, Киев, Украина, Европа, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины
"Они не выигрывают": Орбан нашел лучшее применение деньгам для Киева
Орбан призвал перестать финансировать Украину и попытаться достичь мира