https://ria.ru/20231204/operatsiya-1913527833.html

На Сахалине успешно прооперировали двух пациентов с патологиями мозга

На Сахалине успешно прооперировали двух пациентов с патологиями мозга - РИА Новости, 04.12.2023

На Сахалине успешно прооперировали двух пациентов с патологиями мозга

Сахалинские хирурги успешно прооперировали двух пациентов с тяжелыми сосудистыми патологиями в головном мозге, сообщило Министерство здравоохранения региона. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T05:30

2023-12-04T05:30

2023-12-04T14:53

хорошие новости

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 дек — РИА Новости. Сахалинские хирурги успешно прооперировали двух пациентов с тяжелыми сосудистыми патологиями в головном мозге, сообщило Министерство здравоохранения региона."В областной клинической больнице спасли жизнь двум пациентам с сосудистыми аномалиями", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.По информации медиков, у первого пациента специалисты выявили артериовенозную мальформацию — патологическую связь между венами и артериями, у второго — объемную опухоль. Их состояние усугубляла невозможность транспортировки и риск повторного кровоизлияния. С объемом патологических изменений в головном мозге, с которыми поступили больные в этот раз, врачи сталкиваются крайне редко. "Операций такого объема мы не делали никогда. После консультаций с ведущими федеральными центрами было принято решение о проведении оперативных вмешательств на месте", — цитирует пресс-служба регионального Минздрава главврача областной клинической больницы Владимира Розумейко.

https://ria.ru/20231115/glaz-1909525626.html

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сахалин