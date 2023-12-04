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При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/obstrel-1913758132.html
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.12.2023
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T21:51
2023-12-04T21:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
донецк
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Петровский район: - ранен мужчина 1993 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о четырех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк
При обстреле Донецка пострадал мирный житель

СЦКК: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Петровский район: - ранен мужчина 1993 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о четырех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККДонецк
 
 
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