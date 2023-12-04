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При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.12.2023
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T21:51
2023-12-04T21:51
2023-12-04T21:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Петровский район: - ранен мужчина 1993 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о четырех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
СЦКК: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина