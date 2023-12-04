https://ria.ru/20231204/obstrel-1913686951.html

При обстреле Горловки повреждены здания пенсионного фонда и соццентра

При обстреле Горловки повреждены здания пенсионного фонда и соццентра - РИА Новости, 04.12.2023

При обстреле Горловки повреждены здания пенсионного фонда и соццентра

Здания пенсионного фонда и территориального центра социального обслуживания повреждены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, заявил в понедельник РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T16:52

2023-12-04T16:52

2023-12-04T16:52

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Здания пенсионного фонда и территориального центра социального обслуживания повреждены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, заявил в понедельник мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."В результате прямого попадания снаряда вооруженных формирований Украины в дорогу повреждено здание пенсионного фонда Никитовского района по адресу: улице Черняховского, 66. Повреждено здание МБУ "Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Никитовского района Горловки" по адресу: улице Черняховского, 69а и улице Вознесенского, 27а", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска выпустили по этому району не менее 37 снарядов натовской артиллерии, в том числе кассетного типа, а также снаряды калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231204/detonatsiya-1913593695.html

горловка

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк