https://ria.ru/20231204/obstrel-1913686951.html
При обстреле Горловки повреждены здания пенсионного фонда и соццентра
При обстреле Горловки повреждены здания пенсионного фонда и соццентра - РИА Новости, 04.12.2023
При обстреле Горловки повреждены здания пенсионного фонда и соццентра
Здания пенсионного фонда и территориального центра социального обслуживания повреждены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, заявил в понедельник РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:52
2023-12-04T16:52
2023-12-04T16:52
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Здания пенсионного фонда и территориального центра социального обслуживания повреждены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, заявил в понедельник мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."В результате прямого попадания снаряда вооруженных формирований Украины в дорогу повреждено здание пенсионного фонда Никитовского района по адресу: улице Черняховского, 66. Повреждено здание МБУ "Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Никитовского района Горловки" по адресу: улице Черняховского, 69а и улице Вознесенского, 27а", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска выпустили по этому району не менее 37 снарядов натовской артиллерии, в том числе кассетного типа, а также снаряды калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231204/detonatsiya-1913593695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК
При обстреле Горловки повреждены здания пенсионного фонда и соццентра
Приходько: ВСУ обстреляли Горловку, повреждены пенсионный фонд и соццентр