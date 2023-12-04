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При обстреле Горловки повреждены здания пенсионного фонда и соццентра - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/obstrel-1913686951.html
При обстреле Горловки повреждены здания пенсионного фонда и соццентра
При обстреле Горловки повреждены здания пенсионного фонда и соццентра - РИА Новости, 04.12.2023
При обстреле Горловки повреждены здания пенсионного фонда и соццентра
Здания пенсионного фонда и территориального центра социального обслуживания повреждены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, заявил в понедельник РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:52
2023-12-04T16:52
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Здания пенсионного фонда и территориального центра социального обслуживания повреждены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, заявил в понедельник мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."В результате прямого попадания снаряда вооруженных формирований Украины в дорогу повреждено здание пенсионного фонда Никитовского района по адресу: улице Черняховского, 66. Повреждено здание МБУ "Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Никитовского района Горловки" по адресу: улице Черняховского, 69а и улице Вознесенского, 27а", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска выпустили по этому району не менее 37 снарядов натовской артиллерии, в том числе кассетного типа, а также снаряды калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231204/detonatsiya-1913593695.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК
При обстреле Горловки повреждены здания пенсионного фонда и соццентра

Приходько: ВСУ обстреляли Горловку, повреждены пенсионный фонд и соццентр

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОстатки снаряда на улице Горловки после обстрела
Остатки снаряда на улице Горловки после обстрела - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Остатки снаряда на улице Горловки после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Здания пенсионного фонда и территориального центра социального обслуживания повреждены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, заявил в понедельник мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«
"В результате прямого попадания снаряда вооруженных формирований Украины в дорогу повреждено здание пенсионного фонда Никитовского района по адресу: улице Черняховского, 66. Повреждено здание МБУ "Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Никитовского района Горловки" по адресу: улице Черняховского, 69а и улице Вознесенского, 27а", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска выпустили по этому району не менее 37 снарядов натовской артиллерии, в том числе кассетного типа, а также снаряды калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦКК
 
 
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