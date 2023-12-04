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ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/obstrel-1913675960.html
ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району
ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району - РИА Новости, 04.12.2023
ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району
Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и территории Ясиноватского района, сообщили в... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:12
2023-12-04T16:12
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
сцкк
стирол
донецк
нато
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и территории Ясиноватского района, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.50 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.00 - населенный пункт Архангельское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. С 15.20 до 15.30 украинские войска подвергали обстрелу Горловку и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним в общей сложности девять снарядов из "натовской" артиллерии. Кроме того, в 13.30 они открыли огонь по Горловке, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Киевский район расположен в северной части Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231204/rossiya-1913674884.html
https://ria.ru/20231204/gorlovka-1913536968.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
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в мире, горловка, сцкк, стирол, донецк, нато, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, СЦКК, Стирол, Донецк, НАТО, Донецкая Народная Республика
ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району

ВСУ выпустили 18 натовских снарядов по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району

© Фото : Приходько РИК/TelegramОдин из боеприпасов ВФУ в районе Горловки
Один из боеприпасов ВФУ в районе Горловки - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Один из боеприпасов ВФУ в районе Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и территории Ясиноватского района, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.50 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.00 - населенный пункт Архангельское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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С 15.20 до 15.30 украинские войска подвергали обстрелу Горловку и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним в общей сложности девять снарядов из "натовской" артиллерии. Кроме того, в 13.30 они открыли огонь по Горловке, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Киевский район расположен в северной части Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаСЦККСтиролДонецкНАТОДонецкая Народная Республика
 
 
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