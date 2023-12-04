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Украинская армия за сутки выпустила по Крынкам более 40 снарядов - РИА Новости, 04.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:02 04.12.2023 (обновлено: 11:06 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/obstrel-1913570538.html
Украинская армия за сутки выпустила по Крынкам более 40 снарядов
Украинская армия за сутки выпустила по Крынкам более 40 снарядов - РИА Новости, 04.12.2023
Украинская армия за сутки выпустила по Крынкам более 40 снарядов
Украинская армия нанесла 42 удара из ствольной артиллерии по селу Крынки на левобережье Херсонской области, всего за сутки по гражданской инфраструктуре... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:02
2023-12-04T11:06
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК, 4 дек - РИА Новости. Украинская армия нанесла 42 удара из ствольной артиллерии по селу Крынки на левобережье Херсонской области, всего за сутки по гражданской инфраструктуре Херсонской области Киевским режимом было выпущено 110 снарядов, сообщил журналистам осведомленный источник. "За прошедшие сутки ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 110 снарядов из ствольной артиллерии. Из них 42 прилета было по Крынкам в течение дня. Под огнем также были Козачие Лагеря, Днепряны, Алешки , Старая Збруевка, Подстепное, Голая Пристань, Большое Потемкин, Сани", - сообщил источник. В течение ночи киевский режим продолжил обстрелы гражданской инфраструктуры, нанеся по населенным пунктам 36 артиллерийских ударов. Разрушения инфраструктуры области уточняются.
https://ria.ru/20231204/gorlovka-1913561649.html
https://ria.ru/20231204/obstrel-1913515964.html
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херсонская область , вооруженные силы украины
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинская армия за сутки выпустила по Крынкам более 40 снарядов

ВСУ нанесли 42 удара из ствольной артиллерии по селу Крынки в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 4 дек - РИА Новости. Украинская армия нанесла 42 удара из ствольной артиллерии по селу Крынки на левобережье Херсонской области, всего за сутки по гражданской инфраструктуре Херсонской области Киевским режимом было выпущено 110 снарядов, сообщил журналистам осведомленный источник.
"За прошедшие сутки ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 110 снарядов из ствольной артиллерии. Из них 42 прилета было по Крынкам в течение дня. Под огнем также были Козачие Лагеря, Днепряны, Алешки , Старая Збруевка, Подстепное, Голая Пристань, Большое Потемкин, Сани", - сообщил источник.
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В течение ночи киевский режим продолжил обстрелы гражданской инфраструктуры, нанеся по населенным пунктам 36 артиллерийских ударов.
Разрушения инфраструктуры области уточняются.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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