https://ria.ru/20231204/obstrel-1913570538.html

Украинская армия за сутки выпустила по Крынкам более 40 снарядов

Украинская армия за сутки выпустила по Крынкам более 40 снарядов - РИА Новости, 04.12.2023

Украинская армия за сутки выпустила по Крынкам более 40 снарядов

Украинская армия нанесла 42 удара из ствольной артиллерии по селу Крынки на левобережье Херсонской области, всего за сутки по гражданской инфраструктуре... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:02

2023-12-04T11:02

2023-12-04T11:06

херсонская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg

ГЕНИЧЕСК, 4 дек - РИА Новости. Украинская армия нанесла 42 удара из ствольной артиллерии по селу Крынки на левобережье Херсонской области, всего за сутки по гражданской инфраструктуре Херсонской области Киевским режимом было выпущено 110 снарядов, сообщил журналистам осведомленный источник. "За прошедшие сутки ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 110 снарядов из ствольной артиллерии. Из них 42 прилета было по Крынкам в течение дня. Под огнем также были Козачие Лагеря, Днепряны, Алешки , Старая Збруевка, Подстепное, Голая Пристань, Большое Потемкин, Сани", - сообщил источник. В течение ночи киевский режим продолжил обстрелы гражданской инфраструктуры, нанеся по населенным пунктам 36 артиллерийских ударов. Разрушения инфраструктуры области уточняются.

https://ria.ru/20231204/gorlovka-1913561649.html

https://ria.ru/20231204/obstrel-1913515964.html

херсонская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , вооруженные силы украины