https://ria.ru/20231204/obstrel-1913541923.html

Украина обстреляла два населенных пункта Белгородской области

Украина обстреляла два населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 04.12.2023

Украина обстреляла два населенных пункта Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли два населенных пункта в двух районах Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T09:19

2023-12-04T09:19

2023-12-04T09:19

белгородская область

белгородский район

украина

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли два населенных пункта в двух районах Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В понедельник в своем Telegram-канале губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 3 декабря. За последние сутки украинская армия обстреляла два приграничных района, выпустив 6 снарядов. Пострадавших и разрушений не было, как отметил глава области. На протяжении недели самым часто обстреливаемым населенным пунктом стало село Щетиновка Белгородского района. Согласно статистике, с 28 ноября оно подвергалось обстрелу ежедневно. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 5 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков. Он уточнил, что в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка зафиксирован 1 прилет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231204/ukraina-1913143311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, белгородский район, украина, вячеслав гладков, происшествия