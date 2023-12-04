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Украина обстреляла два населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 04.12.2023
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09:19 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/obstrel-1913541923.html
Украина обстреляла два населенных пункта Белгородской области
Украина обстреляла два населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 04.12.2023
Украина обстреляла два населенных пункта Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли два населенных пункта в двух районах Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T09:19
2023-12-04T09:19
белгородская область
белгородский район
украина
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли два населенных пункта в двух районах Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В понедельник в своем Telegram-канале губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 3 декабря. За последние сутки украинская армия обстреляла два приграничных района, выпустив 6 снарядов. Пострадавших и разрушений не было, как отметил глава области. На протяжении недели самым часто обстреливаемым населенным пунктом стало село Щетиновка Белгородского района. Согласно статистике, с 28 ноября оно подвергалось обстрелу ежедневно. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 5 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков. Он уточнил, что в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка зафиксирован 1 прилет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231204/ukraina-1913143311.html
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белгородская область, белгородский район, украина, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Белгородский район, Украина, Вячеслав Гладков, Происшествия
Украина обстреляла два населенных пункта Белгородской области

Гладков: Украина за сутки обстреляла два населенных пункта Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли два населенных пункта в двух районах Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В понедельник в своем Telegram-канале губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 3 декабря. За последние сутки украинская армия обстреляла два приграничных района, выпустив 6 снарядов. Пострадавших и разрушений не было, как отметил глава области. На протяжении недели самым часто обстреливаемым населенным пунктом стало село Щетиновка Белгородского района. Согласно статистике, с 28 ноября оно подвергалось обстрелу ежедневно.
"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 5 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка зафиксирован 1 прилет.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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