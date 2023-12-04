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Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 04.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:30 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/obstrel-1913516806.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 04.12.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска в 00.10 выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T00:30
2023-12-04T00:30
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска в 00.10 выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Александрополь - г. Донецк (Петровский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, представительство сообщило, что в 23.45 по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, и в 00.00 по тому же району Донецка - еще три снаряда калибром 155 миллиметров. Ранее представительство ДНР в СЦКК заявляло, что ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Никитскому району Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231203/ranenye-1913502043.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска выпустили по Донецку 15 ракет из РСЗО

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска в 00.10 выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Александрополь - г. Донецк (Петровский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, представительство сообщило, что в 23.45 по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, и в 00.00 по тому же району Донецка - еще три снаряда калибром 155 миллиметров.
Ранее представительство ДНР в СЦКК заявляло, что ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Никитскому району Горловки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия украинского обстрела в Донецке
В воскресенье при обстрелах ДНР ранены девять человек
Вчера, 21:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦККВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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