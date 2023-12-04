https://ria.ru/20231204/obstrel-1913516806.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 04.12.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска в 00.10 выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T00:30

2023-12-04T00:30

2023-12-04T00:30

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска в 00.10 выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Александрополь - г. Донецк (Петровский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, представительство сообщило, что в 23.45 по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, и в 00.00 по тому же району Донецка - еще три снаряда калибром 155 миллиметров. Ранее представительство ДНР в СЦКК заявляло, что ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Никитскому району Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231203/ranenye-1913502043.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, вооруженные силы украины, нато