https://ria.ru/20231204/obstrel-1913515964.html

Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 04.12.2023

Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 59 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 184 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T00:19

2023-12-04T00:19

2023-12-04T00:19

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

сцкк

горловка

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 59 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 184 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 59 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… На донецком направлении противник совершил 26 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На горловском - 27 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На ясиноватском - шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 184 различных боеприпаса. Под огнем оказались Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка. Отмечается, что поступали сведения о ранении девяти гражданских лиц в районах Донецка, Никитовском районе Горловки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 12 обстрелов.

https://ria.ru/20231203/ranenye-1913502043.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

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донецкая народная республика, донецк, сцкк, горловка