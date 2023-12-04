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Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 04.12.2023
Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 59 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 184 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T00:19
2023-12-04T00:19
2023-12-04T00:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
сцкк
горловка
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 59 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 184 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 59 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… На донецком направлении противник совершил 26 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На горловском - 27 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На ясиноватском - шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 184 различных боеприпаса. Под огнем оказались Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка. Отмечается, что поступали сведения о ранении девяти гражданских лиц в районах Донецка, Никитовском районе Горловки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 12 обстрелов.
https://ria.ru/20231203/ranenye-1913502043.html
донецкая народная республика
донецк
горловка
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донецкая народная республика, донецк, сцкк, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Горловка
Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли ДНР
ВСУ за сутки 59 раз обстреляли ДНР, выпустив 184 боеприпаса