https://ria.ru/20231204/obeschanie-1913764539.html

"Вопреки обещаниям": немецкий генерал рассказал об ударе Запада по Украине

"Вопреки обещаниям": немецкий генерал рассказал об ударе Запада по Украине - РИА Новости, 04.12.2023

"Вопреки обещаниям": немецкий генерал рассказал об ударе Запада по Украине

Вооруженные силы Украины окажутся в скором времени в крайне сложной ситуации, поскольку Запад не поставляет обещанное оружие, заявил в интервью N-TV немецкий... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T22:34

2023-12-04T22:34

2023-12-04T22:34

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины окажутся в скором времени в крайне сложной ситуации, поскольку Запад не поставляет обещанное оружие, заявил в интервью N-TV немецкий полковник в отставке Ральф Тиле."Запад, вопреки своим словам поддержки, отправляет Украине ничтожное количество оружия. Меньше, чем обещает на словах. По этой причине ситуация на Украине станет критической", — отметил он.Тиле подчеркнул, что ВСУ исчерпали почти все свои резервы, поэтому они не смогут долго протянуть на поле боя.Ранее издание Financial Times со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сообщило, что оказание американской помощи Украине может прекратиться уже в этом году, если конгресс не выделит больше денег. Янг предупредила, что без выделения новых средств США не смогут поставлять Украине новое вооружение и бронетехнику.

https://ria.ru/20231204/oruzhie-1913678263.html

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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины