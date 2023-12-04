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"Вопреки обещаниям": немецкий генерал рассказал об ударе Запада по Украине - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/obeschanie-1913764539.html
"Вопреки обещаниям": немецкий генерал рассказал об ударе Запада по Украине
"Вопреки обещаниям": немецкий генерал рассказал об ударе Запада по Украине - РИА Новости, 04.12.2023
"Вопреки обещаниям": немецкий генерал рассказал об ударе Запада по Украине
Вооруженные силы Украины окажутся в скором времени в крайне сложной ситуации, поскольку Запад не поставляет обещанное оружие, заявил в интервью N-TV немецкий... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T22:34
2023-12-04T22:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины окажутся в скором времени в крайне сложной ситуации, поскольку Запад не поставляет обещанное оружие, заявил в интервью N-TV немецкий полковник в отставке Ральф Тиле."Запад, вопреки своим словам поддержки, отправляет Украине ничтожное количество оружия. Меньше, чем обещает на словах. По этой причине ситуация на Украине станет критической", — отметил он.Тиле подчеркнул, что ВСУ исчерпали почти все свои резервы, поэтому они не смогут долго протянуть на поле боя.Ранее издание Financial Times со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сообщило, что оказание американской помощи Украине может прекратиться уже в этом году, если конгресс не выделит больше денег. Янг предупредила, что без выделения новых средств США не смогут поставлять Украине новое вооружение и бронетехнику.
https://ria.ru/20231204/oruzhie-1913678263.html
https://ria.ru/20231204/prikaz-1913742762.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины
"Вопреки обещаниям": немецкий генерал рассказал об ударе Запада по Украине

Полковник Тиле: ситуация для ВСУ станет патовой из-за дефицита западного оружия

© AP Photo / LIBKOSСолдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек РИА Новости. Вооруженные силы Украины окажутся в скором времени в крайне сложной ситуации, поскольку Запад не поставляет обещанное оружие, заявил в интервью N-TV немецкий полковник в отставке Ральф Тиле.
"Запад, вопреки своим словам поддержки, отправляет Украине ничтожное количество оружия. Меньше, чем обещает на словах. По этой причине ситуация на Украине станет критической", — отметил он.
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц Мста-Б подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Колоссальный урон. Немецкий генерал забил тревогу из-за российского оружия
Вчера, 16:20
Тиле подчеркнул, что ВСУ исчерпали почти все свои резервы, поэтому они не смогут долго протянуть на поле боя.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сообщило, что оказание американской помощи Украине может прекратиться уже в этом году, если конгресс не выделит больше денег. Янг предупредила, что без выделения новых средств США не смогут поставлять Украине новое вооружение и бронетехнику.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Зеленский решился на отчаянный шаг из-за угрозы бунта на Украине, пишут СМИ
Вчера, 20:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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