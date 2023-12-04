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"Вопреки обещаниям": немецкий генерал рассказал об ударе Запада по Украине
"Вопреки обещаниям": немецкий генерал рассказал об ударе Запада по Украине - РИА Новости, 04.12.2023
"Вопреки обещаниям": немецкий генерал рассказал об ударе Запада по Украине
Вооруженные силы Украины окажутся в скором времени в крайне сложной ситуации, поскольку Запад не поставляет обещанное оружие, заявил в интервью N-TV немецкий... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T22:34
2023-12-04T22:34
2023-12-04T22:34
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины окажутся в скором времени в крайне сложной ситуации, поскольку Запад не поставляет обещанное оружие, заявил в интервью N-TV немецкий полковник в отставке Ральф Тиле."Запад, вопреки своим словам поддержки, отправляет Украине ничтожное количество оружия. Меньше, чем обещает на словах. По этой причине ситуация на Украине станет критической", — отметил он.Тиле подчеркнул, что ВСУ исчерпали почти все свои резервы, поэтому они не смогут долго протянуть на поле боя.Ранее издание Financial Times со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сообщило, что оказание американской помощи Украине может прекратиться уже в этом году, если конгресс не выделит больше денег. Янг предупредила, что без выделения новых средств США не смогут поставлять Украине новое вооружение и бронетехнику.
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины
"Вопреки обещаниям": немецкий генерал рассказал об ударе Запада по Украине
Полковник Тиле: ситуация для ВСУ станет патовой из-за дефицита западного оружия