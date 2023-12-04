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Фадеев отметил роль НПО в работе по вмешательству во внутренние дела страны - РИА Новости, 04.12.2023
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21:32 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/npo-1913755699.html
Фадеев отметил роль НПО в работе по вмешательству во внутренние дела страны
Фадеев отметил роль НПО в работе по вмешательству во внутренние дела страны - РИА Новости, 04.12.2023
Фадеев отметил роль НПО в работе по вмешательству во внутренние дела страны
Особую роль в работе по вмешательству во внутренние дела государства играют неправительственные организации, а информационная среда в большинстве своем... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T21:32
2023-12-04T21:32
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валерий фадеев
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Особую роль в работе по вмешательству во внутренние дела государства играют неправительственные организации, а информационная среда в большинстве своем находится под контролем США, сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. "Особенную роль во вмешательство во внутренние дела государства играет огромная сеть неправительственных организаций. Многие из них ангажированы. Особенно те, кто выставляет странам рейтинги свободы, демократии и свободы прессы и тому подобное. На основе этих рейтингов принимаются политические решения, в том числе о военных интервенциях", - сказал Фадеев в ходе встречи СПЧ с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что необходимо создавать противовес - некоммерческие аналитические организации, учрежденные, например в рамках БРИКС. Они проводили бы объективные исследования положения дел с правами человека в разных странах, не выводя за скобки социальные права и не выстраивая страны по рангу, где эталоном является западная система, пояснил Фадеев. Кроме того, по его словам, информационная среда в интернете сегодня во многом находится под контролем США. Так, например, поисковик Google подстраивает информацию под конкретного пользователя якобы для его удобства, на самом деле для манипуляции, подчеркнул Фадеев. "Это ведь фактически цензура", - добавил он.
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сша, валерий фадеев, в мире
США, Валерий Фадеев, В мире
Фадеев отметил роль НПО в работе по вмешательству во внутренние дела страны

Фадеев: особую роль в работе по вмешательству во внутренние дела играют НПО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Валерий Фадеев . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Особую роль в работе по вмешательству во внутренние дела государства играют неправительственные организации, а информационная среда в большинстве своем находится под контролем США, сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
"Особенную роль во вмешательство во внутренние дела государства играет огромная сеть неправительственных организаций. Многие из них ангажированы. Особенно те, кто выставляет странам рейтинги свободы, демократии и свободы прессы и тому подобное. На основе этих рейтингов принимаются политические решения, в том числе о военных интервенциях", - сказал Фадеев в ходе встречи СПЧ с президентом России Владимиром Путиным.
Он отметил, что необходимо создавать противовес - некоммерческие аналитические организации, учрежденные, например в рамках БРИКС. Они проводили бы объективные исследования положения дел с правами человека в разных странах, не выводя за скобки социальные права и не выстраивая страны по рангу, где эталоном является западная система, пояснил Фадеев.
Кроме того, по его словам, информационная среда в интернете сегодня во многом находится под контролем США. Так, например, поисковик Google подстраивает информацию под конкретного пользователя якобы для его удобства, на самом деле для манипуляции, подчеркнул Фадеев. "Это ведь фактически цензура", - добавил он.
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