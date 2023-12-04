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В НОАК назвали США самой большой угрозой стабильности в Южно-Китайском море - РИА Новости, 04.12.2023
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05:02 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/noak-1913526522.html
В НОАК назвали США самой большой угрозой стабильности в Южно-Китайском море
В НОАК назвали США самой большой угрозой стабильности в Южно-Китайском море - РИА Новости, 04.12.2023
В НОАК назвали США самой большой угрозой стабильности в Южно-Китайском море
США подрывают суверенитет и безопасность Китая в Южно-Китайском море и представляют собой самую большую угрозу миру и стабильности в регионе, заявил в... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T05:02
2023-12-04T05:02
китай
южно-китайское море
сша
мао нин
в мире
народно-освободительная армия китая
постоянная палата третейского суда
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ПЕКИН, 4 дек – РИА Новости. США подрывают суверенитет и безопасность Китая в Южно-Китайском море и представляют собой самую большую угрозу миру и стабильности в регионе, заявил в понедельник официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли. В понедельник Южная зона боевого командования НОАК заявила, что прибрежный боевой корабль USS Gabrielle Giffords ВМС США без разрешения правительства КНР "незаконно вошел" в территориальные воды около китайского архипелага Наньша (Спратли). Отмечается, что ВМС НОАК организовали сопровождающее наблюдение американского корабля. Тянь Цзюньли подчеркнул, что США злонамеренно создают хаос в Южно-Китайском море, серьезно подрывают суверенитет и безопасность Китая, наносят серьезный ущерб стабильности и безопасности в регионе, грубо нарушают международное право и основные нормы международных отношений. "Это в полной мере демонстрирует, что США представляют собой самую большую угрозу миру и стабильности в Южно-Китайском море", - сказал он. В заявлении подчеркивается, что войска Южной зоны боевого командования НОАК всегда находятся в состоянии повышенной боеготовности и решительно защищают государственный суверенитет и безопасность, а также мир и стабильность в Южно-Китайском море. Ранее Китай опубликовал издание своей "стандартной карты" 2023 года со спорными районами. На карте была указана "линия с девятью штрихами", отражающая претензии Китая на большую часть Южно-Китайского моря. В спор за эти территории в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Индонезия, Малайзия и Филиппины. КНР на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его. Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя позицию Пекина в отношении ситуации в Южно-Китайском море, заявила, что Китаю "не нужна чужая земля, но он не сдаст ни пяди своей".
https://ria.ru/20231203/kitay-1913370888.html
https://ria.ru/20231123/stabilnost-1911298559.html
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китай
южно-китайское море
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китай, южно-китайское море, сша, мао нин, в мире, народно-освободительная армия китая, постоянная палата третейского суда
Китай, Южно-Китайское море, США, Мао Нин, В мире, Народно-освободительная армия Китая, Постоянная палата третейского суда
В НОАК назвали США самой большой угрозой стабильности в Южно-Китайском море

Представитель НОАК Тянь назвал США наибольшей угрозой миру в Южно-Китайском море

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 дек – РИА Новости. США подрывают суверенитет и безопасность Китая в Южно-Китайском море и представляют собой самую большую угрозу миру и стабильности в регионе, заявил в понедельник официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.
В понедельник Южная зона боевого командования НОАК заявила, что прибрежный боевой корабль USS Gabrielle Giffords ВМС США без разрешения правительства КНР "незаконно вошел" в территориальные воды около китайского архипелага Наньша (Спратли). Отмечается, что ВМС НОАК организовали сопровождающее наблюдение американского корабля.
Китайский национальный флаг - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Китай нашел ахиллесову пяту США
Вчера, 08:00
Тянь Цзюньли подчеркнул, что США злонамеренно создают хаос в Южно-Китайском море, серьезно подрывают суверенитет и безопасность Китая, наносят серьезный ущерб стабильности и безопасности в регионе, грубо нарушают международное право и основные нормы международных отношений. "Это в полной мере демонстрирует, что США представляют собой самую большую угрозу миру и стабильности в Южно-Китайском море", - сказал он.
В заявлении подчеркивается, что войска Южной зоны боевого командования НОАК всегда находятся в состоянии повышенной боеготовности и решительно защищают государственный суверенитет и безопасность, а также мир и стабильность в Южно-Китайском море.
Ранее Китай опубликовал издание своей "стандартной карты" 2023 года со спорными районами. На карте была указана "линия с девятью штрихами", отражающая претензии Китая на большую часть Южно-Китайского моря. В спор за эти территории в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Индонезия, Малайзия и Филиппины.
КНР на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).
Американский крейсер в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Китай обвинил США и Филиппины в подрыве стабильности в Южно-Китайском море
23 ноября, 12:35
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя позицию Пекина в отношении ситуации в Южно-Китайском море, заявила, что Китаю "не нужна чужая земля, но он не сдаст ни пяди своей".
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Песков прокомментировал попытки давления США на Россию и Китай
23 ноября, 13:41
 
КитайЮжно-Китайское мореСШАМао НинВ миреНародно-освободительная армия КитаяПостоянная палата третейского суда
 
 
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