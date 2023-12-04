https://ria.ru/20231204/niderlandy-1913661935.html

Лидер победившей в Нидерландах партии выступил против поставок оружия Киеву

Лидер победившей в Нидерландах партии выступил против поставок оружия Киеву - РИА Новости, 04.12.2023

Лидер победившей в Нидерландах партии выступил против поставок оружия Киеву

Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс в первом интервью иностранному СМИ после победы... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T15:30

2023-12-04T15:30

2023-12-04T15:30

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украина

россия

нидерланды

герт вилдерс

сергей лавров

дмитрий песков

партия свободы

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ГААГА, 4 дек - РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс в первом интервью иностранному СМИ после победы повторил свою позицию против поставок Нидерландами оружия Украине. Досрочные парламентские выборы прошли в Нидерландах 22 ноября. В них участвовали 26 политических партий. Явка избирателей составила 77,7%. Победу одержала крайне правая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, выступавшим против антироссийских санкций и поставок оружия Украине. Его партия стала крупнейшей в Палате представителей (нижней палате парламента) страны, получив 37 депутатских мест. "В этом конфликте я на стороне Украины. Но я считаю, что Нидерланды не должны поставлять им вооружения для защиты, потому что у нас у самих вооружений очень мало... Кроме того, я выступаю за переговоры между странами, а не за войну", - сказал Вилдерс канадскому порталу Rebel News. В то же время политик заявил, что в украинском конфликте Россия является "плохим парнем". Сейчас перед Вилдерсом стоит задача сформировать коалиционное правительство. После первых данных exit poll лидер "Партии свободы" заявил, что не намерен формировать правительство с левым блоком. Он рассчитывает начать переговоры о формировании новой правящей коалиции с тремя партиями - "Народной партией за свободу и демократию" (VVD), "Новым общественным договором" (NSC), а также правой партией "Фермерско-гражданское движение" (BBB). При этом пока лидер VVD Дилан Йешилгёз-Зегериус и лидер NSC Питер Омциг отказываются вести переговоры. По окончательным результатам голосования левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) получил 25 мест в парламенте, ныне правящая "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) - 24 депутатских кресел и "Новый общественный договор" (NSC) - 20. "Фермерско-гражданское движение" (BBB) займет 7 мест в парламенте. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231203/ukraina-1913444247.html

https://ria.ru/20231203/pomosch-1913484277.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, нидерланды, герт вилдерс, сергей лавров, дмитрий песков, партия свободы, нато