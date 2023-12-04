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Источник сообщил о гибели американца в кубанском центре для нелегалов - РИА Новости, 04.12.2023
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17:39 04.12.2023 (обновлено: 20:28 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/nelegal-1913699003.html
Источник сообщил о гибели американца в кубанском центре для нелегалов
Источник сообщил о гибели американца в кубанском центре для нелегалов - РИА Новости, 04.12.2023
Источник сообщил о гибели американца в кубанском центре для нелегалов
Американец погиб в центре для нелегальных мигрантов, расположенном в Гулькевичском районе Краснодарского края, предположительно, совершив суицид, сообщил РИА... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:39
2023-12-04T20:28
сша
россия
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КРАСНОДАР, 4 дек — РИА Новости. Американец погиб в центре для нелегальных мигрантов, расположенном в Гулькевичском районе Краснодарского края, предположительно, совершив суицид, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В центре для нелегальных мигрантов в Гулькевичском районе погиб гражданин США, предположительно, совершив суицид", — рассказал собеседник агентства.По данным источника, американец был помещен в центр для нелегальных мигрантов после того, как попытался выехать в Абхазию с "незадекларированными деньгами". В центре мужчина ожидал депортации.
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сша, россия
США, Россия
Источник сообщил о гибели американца в кубанском центре для нелегалов

Источник: в центре для нелегальных мигрантов на Кубани умер гражданин США

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 4 дек — РИА Новости. Американец погиб в центре для нелегальных мигрантов, расположенном в Гулькевичском районе Краснодарского края, предположительно, совершив суицид, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В центре для нелегальных мигрантов в Гулькевичском районе погиб гражданин США, предположительно, совершив суицид", — рассказал собеседник агентства.
По данным источника, американец был помещен в центр для нелегальных мигрантов после того, как попытался выехать в Абхазию с "незадекларированными деньгами". В центре мужчина ожидал депортации.
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