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В России создают топлива из растительных масел и кулинарных отходов - РИА Новости, 04.12.2023
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Наука
 
03:00 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/nauka-1913181516.html
В России создают топлива из растительных масел и кулинарных отходов
В России создают топлива из растительных масел и кулинарных отходов - РИА Новости, 04.12.2023
В России создают топлива из растительных масел и кулинарных отходов
Биотопливо для двигательной техники на основе растительных масел и кулинарных отходов разрабатывают в Передовой инженерной школе (ПИШ) Томского политехнического РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T03:00
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наука
россия
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
томский политехнический университет
экология в россии
томск
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Биотопливо для двигательной техники на основе растительных масел и кулинарных отходов разрабатывают в Передовой инженерной школе (ПИШ) Томского политехнического университета, сообщили в пресс-службе вуза.В университете отметили, что исследователи уже получили первые опытные образцы. Однако к таким альтернативным видам топлива предъявляются очень строгие требования по компонентному составу, они не должны уступать традиционным ни по одному из нормативных показателей (вязкость, поверхностное натяжение, плотность, калорийность, термоокислительная способность и др.).&quot;Первые образцы уже синтезированы. На следующем этапе исследования мы планируем разработку катализаторов, которые позволят повысить выход целевого продукта, а также получать биотопливо с заданными физико-химических характеристиками&quot;, — рассказала профессор отделения химической инженерии Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Елена Ивашкина.Она объяснила, что для получения жидкого биотоплива в сотрудничестве с промышленным партнером ученые Томского политеха задействовали четыре вида сырья: талловое, рыжиковое и рапсовое масла, а также отходы кулинарных масел. При этом использовались три метода производства — каталитический крекинг, процесс Фишера-Тропша и гидрокрекинг.В целях повышения эффективности выработки в университете параллельно формируют интеллектуальную базу данных с применением методов искусственного интеллекта. Она позволит оптимизировать процесс получения биотоплива, а также упростить выбор компонентов, катализаторов и параметров процесса синтеза новых топлив в промышленном масштабе."Сегодня представители индустрии заинтересованы в технологиях производства биотоплив, оснащенных программным обеспечением для управления параметрами и оптимизации процесса получения авиационного топлива из биосырья. Это особенно актуально в связи с ограничениями по использованию импортных программных продуктов на отечественных заводах", — подчеркнул профессор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрий Глушков.Ученые отметили, что разработанные ими цифровые двойники можно будет применять для оптимизации технологии получения конечного продукта сразу по трем видам показателей — экономическим, экологическим и энергетическим.Исследование проводится в рамках междисциплинарного проекта ТПУ совместно со специалистами Инженерной школы энергетики, Инженерной школы природных ресурсов и Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов при участии экспертов из авиационной отрасли.
https://ria.ru/20230919/nauka-1897012804.html
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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет, экология в россии, томск
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Томский политехнический университет, Экология в России, Томск

В России создают топлива из растительных масел и кулинарных отходов

© iStock.com / shutter_mПузыри масла
Пузыри масла - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© iStock.com / shutter_m
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Биотопливо для двигательной техники на основе растительных масел и кулинарных отходов разрабатывают в Передовой инженерной школе (ПИШ) Томского политехнического университета, сообщили в пресс-службе вуза.
В университете отметили, что исследователи уже получили первые опытные образцы. Однако к таким альтернативным видам топлива предъявляются очень строгие требования по компонентному составу, они не должны уступать традиционным ни по одному из нормативных показателей (вязкость, поверхностное натяжение, плотность, калорийность, термоокислительная способность и др.).
«

"Первые образцы уже синтезированы. На следующем этапе исследования мы планируем разработку катализаторов, которые позволят повысить выход целевого продукта, а также получать биотопливо с заданными физико-химических характеристиками", — рассказала профессор отделения химической инженерии Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Елена Ивашкина.

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Ученые улучшили технологию получения топлива из отходов
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Она объяснила, что для получения жидкого биотоплива в сотрудничестве с промышленным партнером ученые Томского политеха задействовали четыре вида сырья: талловое, рыжиковое и рапсовое масла, а также отходы кулинарных масел. При этом использовались три метода производства — каталитический крекинг, процесс Фишера-Тропша и гидрокрекинг.
В целях повышения эффективности выработки в университете параллельно формируют интеллектуальную базу данных с применением методов искусственного интеллекта. Она позволит оптимизировать процесс получения биотоплива, а также упростить выбор компонентов, катализаторов и параметров процесса синтеза новых топлив в промышленном масштабе.
© Пресс-служба ТПУПроцесс работы установки Фишера
Процесс работы установки Фишера
Процесс работы установки Фишера
© Пресс-служба ТПУ
1 из 3
© Пресс-служба ТПУОбразцы авиационного биотоплива и катализаторы для его синтеза
Образцы авиационного биотоплива и катализаторы для его синтеза
Образцы авиационного биотоплива и катализаторы для его синтеза
© Пресс-служба ТПУ
2 из 3
© Пресс-служба ТПУОбразцы катализаторов
Образцы катализаторов
Образцы катализаторов
© Пресс-служба ТПУ
3 из 3
Процесс работы установки Фишера
© Пресс-служба ТПУ
1 из 3
Образцы авиационного биотоплива и катализаторы для его синтеза
© Пресс-служба ТПУ
2 из 3
Образцы катализаторов
© Пресс-служба ТПУ
3 из 3
"Сегодня представители индустрии заинтересованы в технологиях производства биотоплив, оснащенных программным обеспечением для управления параметрами и оптимизации процесса получения авиационного топлива из биосырья. Это особенно актуально в связи с ограничениями по использованию импортных программных продуктов на отечественных заводах", — подчеркнул профессор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрий Глушков.
Ученые отметили, что разработанные ими цифровые двойники можно будет применять для оптимизации технологии получения конечного продукта сразу по трем видам показателей — экономическим, экологическим и энергетическим.
Исследование проводится в рамках междисциплинарного проекта ТПУ совместно со специалистами Инженерной школы энергетики, Инженерной школы природных ресурсов и Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов при участии экспертов из авиационной отрасли.
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