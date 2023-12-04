https://ria.ru/20231204/nauka-1913181516.html

В России создают топлива из растительных масел и кулинарных отходов

В России создают топлива из растительных масел и кулинарных отходов - РИА Новости, 04.12.2023

В России создают топлива из растительных масел и кулинарных отходов

Биотопливо для двигательной техники на основе растительных масел и кулинарных отходов разрабатывают в Передовой инженерной школе (ПИШ) Томского политехнического РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T03:00

2023-12-04T03:00

2023-12-04T03:00

наука

россия

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томский политехнический университет

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томск

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Биотопливо для двигательной техники на основе растительных масел и кулинарных отходов разрабатывают в Передовой инженерной школе (ПИШ) Томского политехнического университета, сообщили в пресс-службе вуза.В университете отметили, что исследователи уже получили первые опытные образцы. Однако к таким альтернативным видам топлива предъявляются очень строгие требования по компонентному составу, они не должны уступать традиционным ни по одному из нормативных показателей (вязкость, поверхностное натяжение, плотность, калорийность, термоокислительная способность и др.)."Первые образцы уже синтезированы. На следующем этапе исследования мы планируем разработку катализаторов, которые позволят повысить выход целевого продукта, а также получать биотопливо с заданными физико-химических характеристиками", — рассказала профессор отделения химической инженерии Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Елена Ивашкина.Она объяснила, что для получения жидкого биотоплива в сотрудничестве с промышленным партнером ученые Томского политеха задействовали четыре вида сырья: талловое, рыжиковое и рапсовое масла, а также отходы кулинарных масел. При этом использовались три метода производства — каталитический крекинг, процесс Фишера-Тропша и гидрокрекинг.В целях повышения эффективности выработки в университете параллельно формируют интеллектуальную базу данных с применением методов искусственного интеллекта. Она позволит оптимизировать процесс получения биотоплива, а также упростить выбор компонентов, катализаторов и параметров процесса синтеза новых топлив в промышленном масштабе."Сегодня представители индустрии заинтересованы в технологиях производства биотоплив, оснащенных программным обеспечением для управления параметрами и оптимизации процесса получения авиационного топлива из биосырья. Это особенно актуально в связи с ограничениями по использованию импортных программных продуктов на отечественных заводах", — подчеркнул профессор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрий Глушков.Ученые отметили, что разработанные ими цифровые двойники можно будет применять для оптимизации технологии получения конечного продукта сразу по трем видам показателей — экономическим, экологическим и энергетическим.Исследование проводится в рамках междисциплинарного проекта ТПУ совместно со специалистами Инженерной школы энергетики, Инженерной школы природных ресурсов и Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов при участии экспертов из авиационной отрасли.

https://ria.ru/20230919/nauka-1897012804.html

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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет, экология в россии, томск