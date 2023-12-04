https://ria.ru/20231204/natsizm-1913683314.html
МИД России призвал страны-члены ООН объединить усилия в борьбе с нацизмом
МИД России призвал страны-члены ООН объединить усилия в борьбе с нацизмом - РИА Новости, 04.12.2023
МИД России призвал страны-члены ООН объединить усилия в борьбе с нацизмом
Борьба с нацизмом требует объединения усилий всех государств-членов ООН и международного сообщества, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:38
2023-12-04T16:38
2023-12-04T16:38
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Борьба с нацизмом требует объединения усилий всех государств-членов ООН и международного сообщества, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. "Можно увидеть на примере Украины и других государств, Европы, США, Канады и других, что, к сожалению, такое явление, как нацизм, не стало достоянием истории. Эта проблема является более чем актуальной, современной. И для того, чтобы решить эту проблему, требуется объединение усилий всех государств-членов ООН, всего международного сообщества", - заявил Лукьянцев на конференции "Украинский нацизм в 21 веке: корни и ветви". Он добавил, что "те, кто думает, что можно решить локально, скорее всего, по наивности своей, ошибаются".
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в мире, украина, григорий лукьянцев, оон, россия
В мире, Украина, Григорий Лукьянцев, ООН, Россия
МИД России призвал страны-члены ООН объединить усилия в борьбе с нацизмом
В МИД России призвали страны-члены ООН объединить усилия в борьбе с нацизмом