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МИД России призвал страны-члены ООН объединить усилия в борьбе с нацизмом - РИА Новости, 04.12.2023
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16:38 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/natsizm-1913683314.html
МИД России призвал страны-члены ООН объединить усилия в борьбе с нацизмом
МИД России призвал страны-члены ООН объединить усилия в борьбе с нацизмом - РИА Новости, 04.12.2023
МИД России призвал страны-члены ООН объединить усилия в борьбе с нацизмом
Борьба с нацизмом требует объединения усилий всех государств-членов ООН и международного сообщества, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:38
2023-12-04T16:38
в мире
украина
григорий лукьянцев
оон
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Борьба с нацизмом требует объединения усилий всех государств-членов ООН и международного сообщества, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. "Можно увидеть на примере Украины и других государств, Европы, США, Канады и других, что, к сожалению, такое явление, как нацизм, не стало достоянием истории. Эта проблема является более чем актуальной, современной. И для того, чтобы решить эту проблему, требуется объединение усилий всех государств-членов ООН, всего международного сообщества", - заявил Лукьянцев на конференции "Украинский нацизм в 21 веке: корни и ветви". Он добавил, что "те, кто думает, что можно решить локально, скорее всего, по наивности своей, ошибаются".
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в мире, украина, григорий лукьянцев, оон, россия
В мире, Украина, Григорий Лукьянцев, ООН, Россия
МИД России призвал страны-члены ООН объединить усилия в борьбе с нацизмом

В МИД России призвали страны-члены ООН объединить усилия в борьбе с нацизмом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Борьба с нацизмом требует объединения усилий всех государств-членов ООН и международного сообщества, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
"Можно увидеть на примере Украины и других государств, Европы, США, Канады и других, что, к сожалению, такое явление, как нацизм, не стало достоянием истории. Эта проблема является более чем актуальной, современной. И для того, чтобы решить эту проблему, требуется объединение усилий всех государств-членов ООН, всего международного сообщества", - заявил Лукьянцев на конференции "Украинский нацизм в 21 веке: корни и ветви".
Он добавил, что "те, кто думает, что можно решить локально, скорее всего, по наивности своей, ошибаются".
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Минобороны назвало украинский нацизм авангардом войны Запада с Россией
18 августа, 12:57
 
В миреУкраинаГригорий ЛукьянцевООНРоссия
 
 
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