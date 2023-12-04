https://ria.ru/20231204/nato-1913568169.html

Эксперт прокомментировал слова Столтенберга о "плохих новостях" с Украины

Эксперт прокомментировал слова Столтенберга о "плохих новостях" с Украины - РИА Новости, 04.12.2023

Эксперт прокомментировал слова Столтенберга о "плохих новостях" с Украины

Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу приходится готовить западное общественное мнение к тому, что Украина не может выполнить возложенные на нее задачи, а также... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T10:57

2023-12-04T10:57

2023-12-04T10:57

специальная военная операция на украине

украина

йенс столтенберг

в мире

нато

владимир жарихин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу приходится готовить западное общественное мнение к тому, что Украина не может выполнить возложенные на нее задачи, а также перекладывать на Киев ответственность за неспособность американского оружия решить на поле боя "любую задачу", заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к "плохим новостям"."Заявление Столтенберга – это, если в самых мягких выражениях, желание подстелить соломку. То есть катастрофическое поражение (Киева) изображать как некие "трудные моменты". Уже приходится готовить европейскую и мировую общественность к тому факту, что те задачи, которые обозначались украинским руководством с подачи НАТО, а на самом деле американским руководством, не выполнены и не будут выполнены. Никакого Крыма, никакого "прорыва к морю" даже близко не будет. И надо готовить, что результаты будут значительно более скромные – хорошо хотя бы удержать фронт", - заявил Жарихин РИА Новости. По его оценке, и в Брюсселе, и в Киеве прекрасно понимают, что ситуация "очень для них катастрофическая – призывают уже последние остатки, уже 17-летних детей отправляют на фронт". Кроме того, Западу приходится защищать репутацию американского оружия, которое долгие десятилетия считалось самым лучшим в мире. "Уже и для них рухнула та легенда, которая десятилетиями пестовалась и доказывалась на полях сражений со слабо вооруженным противником, что натовское вооружение на порядок сильнее любых других и поэтому оно может решить любую задачу. Оказалось, что это не так, и это очень серьезный сигнал для главных поставщиков этого вооружения, то есть США. Приходится как-то оправдываться, ссылаться на неумелые действия украинского руководства", - отметил Жарихин. При этом украинское руководство в свою очередь ссылается на недостаточные поставки оружия, отметил эксперт. "Друг другу перекидывают эту "горячую картофелину", которой можно назвать катастрофическое положение на фронте", - констатировал он.

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, йенс столтенберг, в мире, нато, владимир жарихин, ситуация в днр и лнр