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Эксперт прокомментировал слова Столтенберга о "плохих новостях" с Украины - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:57 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/nato-1913568169.html
Эксперт прокомментировал слова Столтенберга о "плохих новостях" с Украины
Эксперт прокомментировал слова Столтенберга о "плохих новостях" с Украины - РИА Новости, 04.12.2023
Эксперт прокомментировал слова Столтенберга о "плохих новостях" с Украины
Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу приходится готовить западное общественное мнение к тому, что Украина не может выполнить возложенные на нее задачи, а также... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:57
2023-12-04T10:57
специальная военная операция на украине
украина
йенс столтенберг
в мире
нато
владимир жарихин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу приходится готовить западное общественное мнение к тому, что Украина не может выполнить возложенные на нее задачи, а также перекладывать на Киев ответственность за неспособность американского оружия решить на поле боя "любую задачу", заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к "плохим новостям"."Заявление Столтенберга – это, если в самых мягких выражениях, желание подстелить соломку. То есть катастрофическое поражение (Киева) изображать как некие "трудные моменты". Уже приходится готовить европейскую и мировую общественность к тому факту, что те задачи, которые обозначались украинским руководством с подачи НАТО, а на самом деле американским руководством, не выполнены и не будут выполнены. Никакого Крыма, никакого "прорыва к морю" даже близко не будет. И надо готовить, что результаты будут значительно более скромные – хорошо хотя бы удержать фронт", - заявил Жарихин РИА Новости. По его оценке, и в Брюсселе, и в Киеве прекрасно понимают, что ситуация "очень для них катастрофическая – призывают уже последние остатки, уже 17-летних детей отправляют на фронт". Кроме того, Западу приходится защищать репутацию американского оружия, которое долгие десятилетия считалось самым лучшим в мире. "Уже и для них рухнула та легенда, которая десятилетиями пестовалась и доказывалась на полях сражений со слабо вооруженным противником, что натовское вооружение на порядок сильнее любых других и поэтому оно может решить любую задачу. Оказалось, что это не так, и это очень серьезный сигнал для главных поставщиков этого вооружения, то есть США. Приходится как-то оправдываться, ссылаться на неумелые действия украинского руководства", - отметил Жарихин. При этом украинское руководство в свою очередь ссылается на недостаточные поставки оружия, отметил эксперт. "Друг другу перекидывают эту "горячую картофелину", которой можно назвать катастрофическое положение на фронте", - констатировал он.
https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html
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украина, йенс столтенберг, в мире, нато, владимир жарихин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Йенс Столтенберг, В мире, НАТО, Владимир Жарихин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Эксперт прокомментировал слова Столтенберга о "плохих новостях" с Украины

Эксперт: НАТО готовит Запад к тому, что Украина не выполнит поставленные задачи

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу приходится готовить западное общественное мнение к тому, что Украина не может выполнить возложенные на нее задачи, а также перекладывать на Киев ответственность за неспособность американского оружия решить на поле боя "любую задачу", заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к "плохим новостям".
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"Заявление Столтенберга – это, если в самых мягких выражениях, желание подстелить соломку. То есть катастрофическое поражение (Киева) изображать как некие "трудные моменты". Уже приходится готовить европейскую и мировую общественность к тому факту, что те задачи, которые обозначались украинским руководством с подачи НАТО, а на самом деле американским руководством, не выполнены и не будут выполнены. Никакого Крыма, никакого "прорыва к морю" даже близко не будет. И надо готовить, что результаты будут значительно более скромные – хорошо хотя бы удержать фронт", - заявил Жарихин РИА Новости. По его оценке, и в Брюсселе, и в Киеве прекрасно понимают, что ситуация "очень для них катастрофическая – призывают уже последние остатки, уже 17-летних детей отправляют на фронт".
Кроме того, Западу приходится защищать репутацию американского оружия, которое долгие десятилетия считалось самым лучшим в мире. "Уже и для них рухнула та легенда, которая десятилетиями пестовалась и доказывалась на полях сражений со слабо вооруженным противником, что натовское вооружение на порядок сильнее любых других и поэтому оно может решить любую задачу. Оказалось, что это не так, и это очень серьезный сигнал для главных поставщиков этого вооружения, то есть США. Приходится как-то оправдываться, ссылаться на неумелые действия украинского руководства", - отметил Жарихин.
При этом украинское руководство в свою очередь ссылается на недостаточные поставки оружия, отметил эксперт. "Друг другу перекидывают эту "горячую картофелину", которой можно назвать катастрофическое положение на фронте", - констатировал он.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЙенс СтолтенбергВ миреНАТОВладимир ЖарихинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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